Prosvjedni skup za veće plaće i mirovine 18. travnja u Zagrebu

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj trebala bi biti na razini 2200 eura kako bi bila dostatna za postojeću razinu troškova, dok bi minimalna trebala iznositi 1100 eura, kao i prosječna mirovina, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel i dodao kako je to jedino rješenje za hrvatske radnike, umirovljenike i građane jer se više ne mogu boriti protiv krupnog kapitala. SSSH, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata i Sindikat umirovljenika Hrvatske jučer su građane koji zbog malih primanja i visoke inflacije ne mogu podmiriti osnovne životne troškove pozvali na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" u subotu, 18. travnja u podne na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.
Novosel je, uz ostalo, rekao da Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni, koja iznosi 4,8 posto, višu i od najcrnjih prognoza zemalja u eurozoni, upitavši po čemu je to Hrvatska specifična u odnosu na druge zemlje u kojima cijene hrane, stanovanja i stambenog prostora nisu toliko rasle. Predsjednica MHS-a Sanja Šprem rekla je da se građani svakodnevno bore kako bi preživjeli zbog visoke inflacije koja je samo jedan od pokazatelja pada cijene rada. U posljednjih pet godina inflacija je rasla 28 posto, cijena hrane 47 posto, a stambenog prostora 60 posto.
– Prosvjedom želimo poručiti Vladi i premijeru da treba voditi računa o radnicima i umirovljenicima od kojih je njih 750.000 na rubu preživljavanja. Također želimo osigurati pravednu cijenu rada i dostojanstveniji život radnicima i umirovljenicima, mladima i svim građanima RH jer smo trenutČno zemlja siromaštva i jeftine radne snage – kazala je Šprem.
Jučer je najavljen nastavak pregovora sa sindikatima o granskim kolektivnim ugovorima u zdravstvu, kulturi i obrazovanju. – Prije dva dana imali smo prvi sastanak koji je prošao u aktivnom, operativnom i pozitivom ozračju. Već sljedeći je sazvan za sljedeći petak, a dogovorili smo da ćemo sastanke voditi kroz tematske točke jer postoji više razina djelatnosti o kojima pregovaramo pa nam je cilj da za početak na svaku tematsku problematiku usuglasimo stavove među sindikatima iz različitih djelatnosti – rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon sjednice Vlade.
Na idućem sastanku razgovarat će se i o radnom vremenu u zdravstvenom sustavu. – Službeno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a svi znamo da su zdravstvene službe, posebno bolničke, dostupne 24 sata – naglasila je i dodala da je u zdravstvenom sustavu preveliki broj prekovremenih sati. – Prekovremeni sat treba biti plaćen, znamo da on može biti plaćen ili u formi slobodnih dana, ali količina koja u ovom trenutku u zdravstvenom sustavu postoji nije prihvatljiva niti sukladna Zakonu o radu – rekla je. Prema financijskim kartonima uvedenima za praćenje aktivnosti u zdravstvenom sustavu, prihvatljivo je do pet posto u ukupno odrađenim satima.
Svaki cetvrti stanovnik Zagreba je penzioner, odnosno ima nas 185.000. Bila sam na tri skupa, doslo nas je sramotno malo. Zato ako nas iz Zagreba ne dodje 50.000 traziti cemo da nam Plenkovic umanji mirovine za 20% a povise sebi. Zasto da vecina penzica ima tako puno, zamisli cak 600 eura. A bivsi zastupnici, sada penzici imaju prosjecno 2.400 eura. Da ti penzici, uvazeni bivsi zastupnici odlaze u mirovinu: zene sa 50 godina , a zasluzni muski zastupnici sa samo 55.godina. U Saboru morali sjediti ako dodju, samo 2.godine ne 4. Jasno tezak posao, malo rada, puno slobodnih dana , a placa uredno dolazi i vise od 4.000 eura. Za mnoge zastupnike.neznamo niti imena, nepoznati, nisu progovorili. Dobro za neke je i bolje. Recimo.kao Zekanovic, Deut, Djakic i jos.puno, puno drugih. Ovo je najlosiji Sabor u samostalnoj Hrvatskoj. Sramota da vecina zastupnika nemoze izreci 5 recenica. Ako i imaju neko izlaganje citaju sa papira ili mobitela/hadeze/. Ali ocito da.Plenkovic bira zastupnike, ministre, zupane,gradonacelnike da on stalno ispadne najpametniji. Tako se i ponasa.