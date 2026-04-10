Prosvjedni skup za veće plaće i mirovine 18. travnja u Zagrebu

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj trebala bi biti na razini 2200 eura kako bi bila dostatna za postojeću razinu troškova, dok bi minimalna trebala iznositi 1100 eura, kao i prosječna mirovina, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel i dodao kako je to jedino rješenje za hrvatske radnike, umirovljenike i građane jer se više ne mogu boriti protiv krupnog kapitala. SSSH, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata i Sindikat umirovljenika Hrvatske jučer su građane koji zbog malih primanja i visoke inflacije ne mogu podmiriti osnovne životne troškove pozvali na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" u subotu, 18. travnja u podne na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Novosel je, uz ostalo, rekao da Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni, koja iznosi 4,8 posto, višu i od najcrnjih prognoza zemalja u eurozoni, upitavši po čemu je to Hrvatska specifična u odnosu na druge zemlje u kojima cijene hrane, stanovanja i stambenog prostora nisu toliko rasle. Predsjednica MHS-a Sanja Šprem rekla je da se građani svakodnevno bore kako bi preživjeli zbog visoke inflacije koja je samo jedan od pokazatelja pada cijene rada. U posljednjih pet godina inflacija je rasla 28 posto, cijena hrane 47 posto, a stambenog prostora 60 posto.

– Prosvjedom želimo poručiti Vladi i premijeru da treba voditi računa o radnicima i umirovljenicima od kojih je njih 750.000 na rubu preživljavanja. Također želimo osigurati pravednu cijenu rada i dostojanstveniji život radnicima i umirovljenicima, mladima i svim građanima RH jer smo trenutČno zemlja siromaštva i jeftine radne snage – kazala je Šprem.

Jučer je najavljen nastavak pregovora sa sindikatima o granskim kolektivnim ugovorima u zdravstvu, kulturi i obrazovanju. – Prije dva dana imali smo prvi sastanak koji je prošao u aktivnom, operativnom i pozitivom ozračju. Već sljedeći je sazvan za sljedeći petak, a dogovorili smo da ćemo sastanke voditi kroz tematske točke jer postoji više razina djelatnosti o kojima pregovaramo pa nam je cilj da za početak na svaku tematsku problematiku usuglasimo stavove među sindikatima iz različitih djelatnosti – rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon sjednice Vlade.

Na idućem sastanku razgovarat će se i o radnom vremenu u zdravstvenom sustavu. – Službeno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a svi znamo da su zdravstvene službe, posebno bolničke, dostupne 24 sata – naglasila je i dodala da je u zdravstvenom sustavu preveliki broj prekovremenih sati. – Prekovremeni sat treba biti plaćen, znamo da on može biti plaćen ili u formi slobodnih dana, ali količina koja u ovom trenutku u zdravstvenom sustavu postoji nije prihvatljiva niti sukladna Zakonu o radu – rekla je. Prema financijskim kartonima uvedenima za praćenje aktivnosti u zdravstvenom sustavu, prihvatljivo je do pet posto u ukupno odrađenim satima.