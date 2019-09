Prosvjedi inspirirani Gretom Thunberg šire se svijetom; učenici mole za zaustavljanje klimatskih promjena

Danas su tisuće školaraca i mladih ljudi u svim većim gradovima Australije i manjih pacifičkih zemalja izašli na golemi simultani prosvjed protiv klimatskih promjena. Prosvjedi su održani u Sidneyju, Melbourneu, Alice Springsu, i ostatku Australije.

Prosvjednici u Sidneyju su prosvjedi prošireni na 34 hektara i očekuje se da će još rasti. Prosvjednici su dali oštru poruku Australskom ministru financija Marhiasu Cormannu da radi svoj posao i pomogne planetu. Cormann je poznato rekao da bi učenici trebali odraditi svoj posao i sjediti u školskim klupama. Prosvjednici pokušavaju pokazati izaslanicima na nadolazećem summitu UN-a o očuvanju planeta koliko je ovo važan i ozbiljan problem te ih natjerati da pokrenu prebacivanje s fosilnih goriva obnovljive izvore energije.

Ovakvi isti prosvjedi se održavajuEuropi, Aziji i Africi. U Indiji očekuje se da će ovo biti najveći prosvjed za klimu u njihovoj povijesti i da će trajati čak tjedan dana.

