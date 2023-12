'Prosvjedi idu dalje, nismo zadovoljni i do daljnjeg ostajemo na ulicama'

-Hrvatska se polako, ali sigurno budi. Moramo ostati zajedno i zajedno rješavati probleme poljoprivrednika . Na sastanku u Zagrebu smo se usuglasili oko nekih stvari i hvala im na tome, ali su neke stvari ostale otvorene. To su prije svega cijene ratarskih proizvoda i zaštita žitarica kao i svinjokolje i omogućavanje prometovanja sa zdravim svinjama. Govori se o tome da će svinjokolje biti dozvoljene od 14. prosinca, ali nema nikakve garancije da će se to i dogoditi – rekao je Tomislav Pokrovac danas na prometnici kod graničnog prijelaza Županja.

Govoreći o daljim koracima kazao je kako su moguće blokade autoceste, željezničkih pruga pa i nekih tvrtki, ali na tu temu nije govorio detaljnije.

Kazao je kako su na sastanku u Zagrebu predlagali da se omoguće svinjokolje s zdravim svinjama i u dvorištima gdje afričke svinjske kuge nije bilo 50-60 dana ali bez odgovora. Dodaje i kako su predlagali da se svinje prethodno veterinarski pregledaju ali niti to nije naišlo na pozitivan odgovor.

- Nezadovoljni smo i zato ostajemo na ulicama. Da su nam dopustili svinjokolje mi bi za 10 dana sve riješili i ne bi bilo više nikakvih problema i cijela daljnja borba bi bila pravna i prenijela bi se u urede, vijećnice i slično. Tražili smo na sastanku i odgovore o tome kakve su upute došle iz Bruxellessa kada je u pitanje suzbijanje afričke svinjske kuge, što je Hrvatska obećala i slično ali niti na to nismo dobili odgovore. Na neka pitanja ministrica Vučković uopće nije znala dati bilo kakve odgovore – rekao je Pokrovac.

Kada su u pitanja najavljenih svinjokolja kazao je kako policija u dvorišta vlasnika OPG-a ne može ući bez čvrstoga naloga, a da će ih prosvjednici zaštiti ako bude potrebno jer je to pravo na život koje im se na ovaj način onemogućava. Pozvao je i ministricu Vučković i premijera Plenkovića da ih posjete u Slavoniji i na licu mjesta razgovaraju s poljoprivrednicima kao i da se upoznaju s time što je zapravo slavonska svinjokolja jer, kako je rekao, očigledno da je nikada nisu vidjeli uživo. Prozvao i državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede Mladena Pavića.

- Mladen Pavić jako dobro kuha i zakuhava, ali i tome nećete uspjeti. Ja sam Tomislav Pokrovac i ne prodajem se za novac. Puno puta ste me pokušali kupiti, ali niste uspjeli. Došao sam iz Njemačke da nešto napravim. Budite sigurni da ćemo ustrajati i ostati do kraja dok se naši problemi ne riješe, a ima prostora za to. Nekada smo imali 60.000 mljekara, a sada 3.000. Treba li se to dogoditi i svinjogojcima – kazao je Pokrovac.

Postavio je i pitanje kako je moguće kako je moguće da su u državi, u kojoj je ove godine bilo 19 milijuna turista, poljoprivrednici dovedeni na rub propasti i da ne mogu preživjeti. Na novinarski upit kakve se biosigurnosne mjere provode u Vukovarsko – srijemskoj županiji kazao je kako zapravo nema nikakvih mjera osim upadanja u dvorišta ljudi i ubijanja svinja. Prema njegovim riječima i ovih pet mjeseci, od kako se pojavila afrička svinjska kuga, u Slavoniji je ubijeno više zdravih nego bolesnih svinja. Za širenje kuge prozvao je kamione Agroproteinke rekavši kako iz kamiona sa svinjama cure krv i slina i da ti kamioni dalje prometuju Hrvatskom bez ikakvog nadzora.

Govorio je i član stožera Milenko Bilić pitajući zašto se šuti o brodovima smrznutog svinjskog mesa koji su došli iz Brazila kao i kakav će biti kruh od pšenice koja dolazi brodovima iz Ukrajine u vukovarsku i osječku luku.

