UŽIVO 'Želimo da netko odgovara za ovu korupciju u Ini! Zbog ove afere, kriza će za građane biti znatno skuplja'

Kao što je prošloga tjedna bilo i najavljeno, oporba danas održava sjednicu na kojoj će dogovoriti zajedničko djelovanje vezano uz aferu u Ini.

Naime, radi se o sastanku klubova zastupnika Socijaldemokrata, SDP-a, Mosta, Zeleno-lijevog bloka, Domovinskog pokreta, Hrvatskih suverenista, Centra i GLAS-a, HSS-a i Radničke fronte, IDS-a, Za pravednu Hrvatsku te Fokusa i nezavisnih zastupnika.

Uoči samog početka, nezavisna Karolina Vidović Krišto objavila je kako neće prisustvovati tom sastanku, i to iz razloga što su ''Peđa Grbin i SDP dio korupcionaškog sustava, što su već i dokazali'', o čemu više možete pročitati OVDJE.

Tijek događaja:

9.55 - Riječ je dobio i Peđa Grbin (SDP).

- Što je to što nas je uspjelo natjerati da se udružimo? To je pljačka kojoj svatko razuman mora reći dosta. Poprimila je tolike razmjere da jedan dan gledamo kako nestaje željezo iz Karlovačke županije, a drugi dan milijuni iz Ine. To sve ima poveznicu HDZ-a. Ovo više nije pitanje etikete, ovo je pitanje života ili smrti. Iz Ine je nestalo najmanje milijardu, a to je samo ono što znamo. Što su onda tek radile prva, druga i treća razina? Ovo je direktno utjecalo na energetsku sigurnost Hrvatske. Umjesto da se koristio za potrebe sugrađana, završio je u privatnim rukama. Ovime nije oštećena samo jedna tvrtka, ovime su oštećeni svi građani - kazao je.

Smatra kako je odgovornost na Plenkoviću koji bi ''podnio ostavku da ima savjesti''.

- Mi se ne možemo orijentirati na budućnost, zarobljeni smo u krugu pljačke i afera - kazao je.

9:51 - Nastavio je Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati).

- Kažu HDZ-ovci da su frustrirani, a frustriran sam i ja. Ako je istina da premijer nije ništa znao, to znači da nema nikakve kontrole u Ini i da smo mi nemoćni upravljati sa strateškim resursima. Ako je pak istina da je Uprava imala saznanja, onda su najveći lopovi u povijesti ove države. Ne znam koja mi je gora. Možda je bolje da ispadnu nesposobni - kazao je.

9:44 - Potom je riječ dobio Klub socijaldemokrata, a prva je govorila Ivana Posavec Krivec.

- Deset dana od pljačke država nije poduzela korake. Nas posebno šokira nonšalantnost premijera, toliko je navikao da izviru pljačkaši iz HDZ-a da ga to više ni ne iznenađuje. Kao odgovorna oporba, pokazujemo da ovaj HDZ imaju vrlo jasnu alternativu u odgovornoj oporbi koja je stala u zaštitu interesa hrvatskih građana. Zašto vladajući bježe od parlamentarne rasprave? - upitala je.

- Pozivamo da se istraže sve okolnosti. Jedini put za bolju Hrvatsku leži na antikorupcijskoj platformi koja iz temelja mora promijeniti model upravljanja. Zbog ove afere kriza će za građane biti znatno skuplja - dodala je.

9:35 - Krenula je sjednica. Na ovoj sjednici sudjeluje 11 klubova zastupnika, a uvodnu riječ imala je SDP-ova Sabina Glasovac, a potom je riječ dobio i Davorko Vidović (Socijaldemokrati).

- Hrvatska nema energetsku strategiju i mi ne znamo kako se nositi s krizom s kojom se suočavamo. Naše su zalihe plina i nafte potpuno imobilizirane, ostali smo bez bušotina, naša se nafta odnosi u Mađarsku. Kako se partijski upravlja ovom državom? Perzistentno već 80 godina. Mi ovaj model moramo ozbiljno dovoditi u pitanje. Ne zazivamo ulicu, to je zazivaju oni koji odbijaju raspravljati o ovako važnoj temi - kazao je Vidović.

>> VIDEO Koliko zapravo vrijedi 813 ukradeni milijun? Matematičar Toni Milun izračunao: 220 ljudi bi trebalo raditi po 40 godina za taj iznos!