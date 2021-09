Promjene na političkoj sceni: Ove četiri stranke bi ostale u Saboru da su jučer bili parlamentarni izbori

Rezultati prvog jesenskog HRejtinga prikazani u središnjem Dnevniku HRT-a pokazali su kako HDZ od ožujka ima otprilike jednak postotak potpore, no Možemo! je u međuvremenu dvostruko ojačao.

Istraživanje je provedeno od 15. do 18. rujna na uzorku od 1400 ispitanika. Najveća pogreška uzorka za rejting stranaka je +/- 2, 95 posto, a pouzdanost istraživanja čak 95 posto.

HDZ prema anketi trenutačno uživa 27,1 biračke potpore, a točno 10 posto manje ima drugoplasirani SDP (17,1 posto). Na trećem mjestu nalazi se Možemo! sa samo jednim postotnim bodom zaostatka, a na četvrtom mjestu je Most s potporom 8,5 posto.

Domovinski pokret od parlamentarnih izbora pao je na svega 3,9 posto potpore te u ovom trenutku ne prelazi izborni prag.

- HDZ je od ožujka gotovo ukopan na 27%. Malo se diže, malo spušta, a to malo se redovito mjeri u promilima (-0,19%). Zadovoljan može biti i SDP. S obzirom na nered i rasulo u toj stranci, prema HRejtingu u pola godine pali su samo 1,63%. Ali je zato dvostruko ojačao Možemo. U šest mjeseci narasli su za 7,41%. S manje od 9% u ožujku došli su do 16,12% ovaj mjesec. Na drugoj strani političkog spektra, Most ipak nije toliko ili, točnije, nije uopće profitirao od rasula Domovinskog pokreta. Istina, vratili su se na četvrtu poziciju, ali su u odnosu na ožujak narasli samo 1,03%. Spomenuto rasulo, svađe, teške optužbe i klevete koje su cijelo ljeto iznosili u javnost, Domovinski pokret na kraju su dovele do titule najvećeg gubitnika hrvatske političke scene. U odnosu na ožujak popularnost se te stranke kod birača prepolovila (-4,24). Bili su na 8,11%, a pali su na 3,87%, kazala je Tajana Munižaba koja je predstavila rezultate.

U skupini iznad jedan posto su: Fokus (1,7%), Centar (1,5%), HSS (1,5%), Hrvatski suverenisti (1,4%) i IDS (1,4%).

Skupinu stranaka ispod jedan posto predvodi HSU (0,8%), a slijede ga HNS (0,6%), Živi zid (0,5%), stranka pokojnog Milana Bandića (0,5%), HSLS (0,4%) i Reformisti (0,4%).

Neodlučnih birača je trenutno 14,5 posto.

