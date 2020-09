Prometni stručnjak: Sreća u nesreći je da se ovo nije dogodilo u naseljenom mjestu

Koji je točan uzrok po broju žrtava ne najgore, ali po onome što se u njoj zbilo svakako najeksplozivnije prometne nesreće koja se ove godine dogodila u Hrvatskoj, zagrebačka policija objavila je točno 24 sata nakon što se ona dogodila.

Podsjetimo, u srijedu koju minutu poslije 16 sati na autocesti A3 tri kilometara istočno od odmorišta Ježevo koje se nalazi na otprilike pola puta između Zagreba i Ivanić-Grada sudarila su se čak tri kamiona i dva automobila. U nesreći su poginula dvojica vozača kamiona, jedan državljanin Crne Gore, a drugi Turske, a samo pukom srećom vozač trećeg kamiona te oni koji su se nalazili u automobilima iz cijelog događaja izašli su neozlijeđeni.

Mijenjali gumu

– Zasad nepoznati vozač upravljao je kamionom s prikolicom crnogorskih registracija i kretao se autocestom A3 lijevom prometnom trakom u smjeru istoka. Ubrzo nakon što je prošao Ježevo, počeo se prestrojavati u desni prometni trak i pritom je dijelom vozila prešao na dio prometnog traka namijenjenog za zaustavljanje vozila u nuždi. Nakon toga je prednjim desnim dijelom naletio na stražnji lijevi dio prikolice koju je vukao kamion turskih registracija, a kojim je upravljao zasad nepoznati vozač. U trenutku prometne nesreće taj je kamion bio parkiran na zaustavnom prometnom traku zbog zamjene gume na desnoj središnjoj osovini prikolice. Od siline naleta zapalila su se oba kamiona te je zaustavljeni kamion zajedno s prikolicom odbačen naprijed, pri čemu je prednjim dijelom naletio na stražnji dio prikolice koju je vukao drugi kamion također turskih nacionalnih oznaka. I taj je kamion bio zaustavljen u zaustavnoj traci, a njegov vozač pomagao je svom sunarodnjaku zamijeniti gumu. Na kraju se zapalio i taj treći kamion – navela je u priopćenju PU zagrebačka.

Također su izvijestili i kako je od siline udara došlo do rasipanja tereta sa sva tri kamiona, pri čemu je jedna bala papira pala na prednji dio automobila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka koji se kretao istim kolnikom, lijevim prometnim trakom u smjeru istoka. Pri svemu tome otvoreni požar zahvatio je i stražnji dio tog automobila. Potom je na rasute materijale naletio automobil bjelovarskih registarskih oznaka koji se također kretao lijevom prometnom trakom u smjeru istoka. Nakon zaustavljanja i taj se automobil zapalio, a požar se proširio i na metalnu zaštitnu ogradu i travu uz autocestu.

U samo nekoliko minuta od nesreće odjeknulo je pet snažnih eksplozija, a iako su neki od okupljenih ljudi koji su se zaustavljali na autocesti i promatrali užas koji im se odvijao pred očima u prvi trenutak čak i pohitali pomoći unesrećenima, ubrzo nakon što je odjeknula druga eksplozija odustali su od te ideje te su pričekali dolazak vatrogasaca, hitne i policije. Vatrogascima koji su na teren stigli s čak devet vozila trebalo je gotovo tri sata da požar stave pod nadzor, a cesta je bila potpuno blokirana dulje od četiri sata, nakon čega je policija otvorila samo jedan prometni trak na koji su naizmjenično propuštali vozila koja su zbog ovog događaja čekala u kilometarskim kolonama i iz smjera Zagreba i iz smjera Osijeka.

Promet je donekle normaliziran tek negdje oko ponoći, a zanimljivo je kako je policija očevid provodila još i u četvrtak poslijepodne. U micanju olupina i raščišćavanju nereda bili su angažirani i bageri, a lijevi prometni trak autoceste otvoren je tek u četvrtak u 16 sati. Iako je policija izvijestila kako je došlo do nesreće, još nije poznato što je točno eksplodiralo u jednom od kamiona i izazvalo tako gust dim koji se mogao vidjeti i iz desetak kilometara udaljenog Dugog Sela.

Došlo do iskrenja?

– To je vjerojatno neka vrsta benzina ili plina jer ništa drugo ne eksplodira na taj način, ali prije bih rekao da se radi o benzinu jer on gori na takav način i njegov dim se diže tako visoko u zrak. Sreća u nesreći je da se ovo nije dogodilo u nekom naseljenom mjestu ili tunelu jer bi onda posljedice bile puno gore, imali bismo puno više žrtava. Inače, kod svih sudara u vozilima koja prevoze opasne tvari vrlo lako može doći do iskrenja, i kad dođe, onda imate ovakav scenarij. Tu nema nekog magičnog recepta za izbjegavanje takvih situacija osim izuzetno velikog opreza – navodi prometni stručnjak Goran Husinec.