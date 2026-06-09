Prodavači iNovina zadovoljni prvom godine primjene tehnologije za sprječavanje prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima

Proizvodi poput duhanskih i nikotinskih, iako je to zakonom zabranjeno, i dalje su dostupni maloljetnicima, što je veliki izazov za zaštitu zdravlja maloljetnika ne samo u Hrvatskoj već i u čitavoj EU. Prema najnovijim podacima istraživanja ESPAD 2024, čak 69% učenika izjavilo je da cigarete može nabaviti lako ili vrlo lako, unatoč formalnim zabranama. Prodavači na kioscima su često oni koji se nalaze na prvoj liniji – između zakonske odgovornosti i raznih životnih situacija i pritisaka kupaca.

Zato su prodavači na kioscima iNovina objeručke prihvatili uvođenje nove inovativne tehnologije za provjeru punoljetnosti kupaca koje su uveli BAT i iNovine. Jer, kako objašnjavaju, tehnologija skeniranja nije samo koristan i dodatan alat za sprječavanje prodaje zakonom zabranjenih proizvoda maloljetnicima, već je u praksi postao i puno više – alat za otvaranje konstruktivne komunikacije s maloljetnicima, ali i za njihovu edukaciju.

Foto: Ustupljena fotografija

Godinu dana nakon što je na kioske iNovina uvedena nova tehnologija, rezultati s terena pokazuju da ovakav pristup može dodatno pridonijeti zaštiti maloljetnika, pored svih zakonskih obaveza koje se provode.

U prvoj godini korištenja ove tehnologije u nacionalnoj mreži kioska iNovine realizirano je više od 41.000 skenova za provjeru dobi. No ono što također treba naglasiti jest da su uz uvođenje tehnologije, koja predstavlja dodatni sloj zaštite od prodaje tih proizvoda maloljetnicima, prodavači iNovina podijelili i više od 12.000 edukativnih brošura namijenjenih maloljetnicima i njihovim roditeljima. Brošure su izradili stručnjaci Društva za socijalnu podršku, a jasno komuniciraju zašto duhanski i nikotinski proizvodi nisu za maloljetnike te kako se mladi mogu oduprijeti mogućem pritisku vršnjaka.

Niko Čuturić Foto: Ustupljena fotografija

Da inicijativa dobro funkcionira u svakodnevnoj praksi, potvrđuju i same djelatnice iNovina.

„Susrećemo se svakodnevno sa situacijama u kojima kupci tvrde da nemaju osobne dokumente kod sebe. U takvim situacijama koristimo ovu tehnologiju. Do sada nam je iskustvo pokazalo da čim tražimo skeniranje oni koji znaju da će ih tehnologija otkriti da imaju manje od 18 godina, najčešće odmah odustanu od kupnje. Nama to daje dodatnu sigurnost te stvara priliku za konstruktivan razgovor i uručivanje edukativne brošure“, ističe Željka Odlešić iz Zagreba.

Dijana Trstenjak, Mursko Središće Foto: Ustupljena fotografija

U sličnoj se situaciji često našla i Dijana Trstenjak iz Murskog Središća: „S obzirom na to da je najučestalija isprika koju čujemo od maloljetnika ta da su zaboravili osobni dokument kod kuće, aplikacija nam pomaže jer maloljetne osobe na pokušaj provjere često odustanu od kupnje. Otpratimo ih tako da im damo brošuru, a ako usput i podignemo njihovu svijest jer je važno da nekako i utječemo na njih da odustanu od tih proizvoda, a ne samo da odu i pokušaju s kupnjom na nekom drugom prodajnom mjestu koje nije naše“.

Brošura nudi konkretne savjete Za edukativan učinak projekta zaduženi su stručnjaci Društva za socijalnu podršku kao autori brošure za maloljetnike i roditelje. Brošura nudi konkretne savjete o tome zašto ni duhanski ni nikotinski proizvodi nisu za maloljetnike, kako mogu prepoznati i odbiti pritisak okoline za korištenje tih proizvoda, a ambasador inicijative Niko Čuturić osigurao je da ključne poruke budu predstavljene na način koji je mlađim generacijama blizak i razumljiv.