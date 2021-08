Prodao auto, investirao u dron i napravio 4D razglednicu

Turističke inovacije nisu rezervirane za najturističkiji dio naše zemlje. Nova ideja ovaj put stiže iz Pakraca, gdje je mladi inženjer elektrotehnike i srednjoškolski profesor osmislio zanimljiv interaktivan suvenir, unikatnu 4D razglednicu.

Daruvarac koji devet godina živi u Pakracu, Krešimir Ećimović napravio je aplikaciju 4D razglednica, koja se skida na mobilni telefon s Google Playa ili App Storea, a pokreće tako da se kamera mobitela usmjeri na klasičnu razglednicu. Zasad se radi o razglednici s motivom pakračke Kurije Janković, kojom se zahvaljujući aplikaciji može virtualno prošetati, razgledati je iz raznih kutova, pogledati je iz ptičje perspektive, a aplikacija otključava i informacije o zgradama. Razglednica se zasad može dobiti u Turističkoj zajednici Pakraca, bit će u prodaji kad se otvori suvenirnica, a načelno je dogovoreno proširenje suradnje. Za taj su projekt, koji može biti puno obimniji, s više motiva i informativniji, već zainteresirani i neki drugi gradovi.

Sve je počelo seminarom

– Počelo je kao hobi, a vrlo brzo postalo je puno više od toga. Prvi sam koncept napravio prije godinu dana. Motiviralo me kad sam vidio da drugdje nečega takvog nema, a zahvalan sam što su me u Gradu podržali. Trebalo je i nešto novca, pa sam zahvalan i supruzi koja me podržala kad sam odlučio prodati auto – otkriva Krešimir kako je sve počelo.

– Krenulo je zapravo prije dvije godine, kada sam kao izborni predmet radio seminar iz „proširene stvarnosti“. Budući da se jednog dana planiram baviti autoškolom, razmišljao sam kako tu tehnologiju primijeniti u educiranju budućih vozača. Lani u srpnju napravio sam i prve fotografije i prvi put fotogrametrijski stvorio 3D modele i tada mi je pala na pamet razglednica, odnosno da bi se tu tehnologiju moglo i za to primijeniti. U idućih mjesec dana donekle sam razvio ideju. Nije još sličila na današnji proizvod, ali imao sam sreće i gradonačelnici Anamariji Blažević se prezentacija svidjela – kaže nam taj pakrački profesor informatike.

Foto: Privatni album

Uslijedili su sati i sati za kompjutorom. Uglavnom kad bi dvije kćeri, od četiri i šest godina, navečer zaspale ili kad bi danju bile u vrtiću. Osim vremena, projekt je zahtijevao i tisuće kuna. Samo u dron uložio je 12.000 kuna, za registraciju svake godine izdvaja dodatnih 800 kuna, a godišnje plaća i nekoliko tisuća kuna za SDK softver. Trošak je bio i obvezno polaganje ispita za licenciranog udaljenog pilota drona. Usput je neumorno učio i kapitalizirao mnoga nova znanja pa danas vidi i što je možda moglo biti bolje.

Poziv za turiste

– Kad bih svoju 4D razglednicu ocjenjivao, bila bi to trojka. Osim toga, snimano je zimi, bez zelenila, i da radim ispočetka, napravio bih to za jaku četvorku – kaže smijući se Krešimir, koji ima puno ideja kako nadograditi ovu prvu, jednostavniju verziju 4D razglednice.

– U tu jednu razglednicu moguće je smjestiti još tisuću razglednica, odnosno obuhvatiti više lokacija koje bi bile obrađene fotogrametrijski, odnosno kroz fotografiju i informacije. Virtualnu šetnju Pakracom moguće je i fizički oplemeniti tako da se, primjerice, na informativne ploče u gradu nalijepi jedna vrsta kodiranih naljepnica koje bi posjetitelju nudile dodatne informacije, pa čak i kratke videomaterijale poput kratkih videa s koncerata ili drugih događanja – ističe Krešimir Ećimović i dodaje da je 4D razglednica prvi korak kako bi se potencijalne turiste zainteresiralo da posjete Pakrac što je, inače, i želja tog entuzijasta.