Procurio nacrt sporazuma o razgraničenju Srbije i Kosova

Nacrt sporazuma koji bi trebao biti konačan objavljen je na društvenim mrežama na Kosovu, prenosi IBNA.

Prema objavljenom dogovoru Mitrovica bi trebala dobiti status slobodnog grada, rudarski kompleks Trepča također bi trebala dobiti poseban status. Tamošnja kompanija bit će pod zajedničkim američko-francusko-kineskim konzorcijem. Profit će biti dijeljen tako da 15 posto ide u Mitrovicu, 35 posto u Srbiju, a 50 posto u blagajnu Republike Kosovo.

Općina Preševo, koja se nalazi na jugu Srbije, trebalo bi u potpunosti pripasti Kosovu. Vojna baza "JUG" na jugu Srbije postat će američka baza, ali s 50 posto vojnika iz Srbije i 50 posto s Kosova i Albanije.

Što se tiče crkvenog teritorijalnog pitanja, Pećka patrijaršija i srpske crkve na Kosovu dobit će eksteritorijalni status na Kosovu.

Energetskim sektorom upravljat će Austrija, Njemačka i SAD.

Kako se navodi u sporazumu, garanciju njegova provođenja trebali bi provoditi Vijeće sigurnosti UN-a, EU i NATO.

Sporazum bi trebao biti završen do sredine svibnja ove godine, potpisi se očekuju najkasnije do srpnja, a do listopada parlamenti obiju zemalja trebali bi ratificirati sporazum.

Vlade Kosova i Srbije nisu komentirale objavljeni dokument.

