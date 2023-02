Primorac: Zasad više od 4600 građana upisalo narodne obveznice, uplatili oko 155 milijuna eura

Više od 4600 građana upisalo je tzv. narodne obveznice prvog dana upisa od 8 do 15 sati i ukupan iznos koji su uplatili je oko 155 milijuna eura, izvijestio je u srijedu navečer ministar financija Marko Primorac, zadovoljan odazivom građana. Prvi put u Hrvatskoj, jutros od 8 sati počeo je upis državnih obveznica namijenjenih građanima, tzv. narodnih obveznica, a minimalan je ulog 500 eura dok je minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati 3,25 posto godišnje.

Dospijeće obveznica je 2025. godine i upisivat će se u dva kruga, pri čemu je prvi krug za građane koji obveznice mogu upisivati do 1. ožujka do 20 sati. "Od 8 do 15 sati obveznice je upisalo preko 4600 građana i ukupan iznos koji su uplatili je oko 155 milijuna eura", rekao je ministar Primorac u emisiji "Otvoreno" HTV-a.

Računali su, dodao je, da će se većina upisa dogoditi sljedeći tjedan, jer su u tijeku školski praznici i veliki dio hrvatskih građana možda nije u Hrvatskoj. "Ovo nije investicijska prilika za one koji žele u kratkom roku puno zaraditi, ovo je za građane da u uvjetima velikih inflatornih pritisaka očuvaju dio svoje kupovne moći i štednje koju imaju u bankama po kamatnim stopama koje su niske", dodao je Primorac u emisiji HTV-a.

VIDEO: Hrvatski političari otkrili tko će kupiti državne obveznice, a tko mora ipak prvo pitati ženu