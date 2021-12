Prihvaćanje COVID potvrda pomirbena je poruka s Pantovčaka

Premijeru Andreju Plenkoviću zasigurno je u srijedu laknulo kada je Novi list objavio informaciju da u uredu Predsjednika RH provjeravaju COVID potvrde. Na Pantovčaku, dakle, ipak poštuju zakon koji je donijela saborska većina.

Pritom tvrde da predsjednik Milanović nikada i nije govorio da će kršiti zakon, što nije sasvim točno. Milanović je, naime, pri samoj najavi donošenja zakona prema kojem će COVID potvrde biti obvezne za ulazak u bilo koju instituciju otvoreno poručio da on ljude time “neće maltretirati”, što se nije moglo protumačiti drukčije doli da se potvrde na Pantovčaku neće provjeravati.

No to je sada manje važno od činjenice da Milanović ipak nije odlučio ići do kraja u igri koja je mogla dovesti do vrlo ružnog scenarija – sukoba vojske koja čuva Ured predsjednika s državnim inspektorima, a možda čak i policijom.

Takav razvoj događaja zabio bi zadnji čavao u ionako temeljito poljuljano povjerenje u državu i dobro je da je s Pantovčaka stigla ovakva pomirbena poruka. Uz to, Milanović je u božićnoj čestitci pozvao na cijepljenje kao “istinski dokaz brige”, što je na tragu Vladine politike, iako to ne znači da je odustao od kritike protupandemijskih mjera.

U istoj se čestitci, naime, požalio na izostanak “sluha za nijanse”, a o čemu se radi, vidljivo je i iz njegove neprikrivene podrške referendumskoj inicijativi kojom Most traži da se o ograničavanju nekih ustavnih prava u borbi protiv pandemije dvotrećinskom većinom odlučuje u Saboru.

Do odluke o ovom referendumu još je dalek put jer mostovci prikupljene potpise namjeravaju predati tek krajem mjeseca, što može izazvati određenu nestrpljivost među građanima, no svakako je bolje od ideje da se dvije demokratski izabrane grane vlasti, predsjednik i saborska većina, odnosno Vlada, međusobno fizički obračunavaju koristeći vojsku i državni inspektorat. Naravno, iz prihvaćanja COVID potvrda na Pantovčaku ne treba odmah iščitavati zatopljenje odnosa između dva brda.

Da problema u Hrvatskoj ne manjka, zorno je pokazala i današnja godišnjica razornog petrinjskog potresa. Rasprave o tim problemima, pa i žustre, zasigurno će biti, no ona je, za razliku od ideje ignoriranja zakona na najvišim razinama vlasti, dobrodošla i poželjna.

>> VIDEO Andrej Plenković o prosvjedima u Petrinji zbog spore obnove