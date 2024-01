Pri put mu nisu uspjeli pronaći venu, sada ga planiraju usmrtiti s dušikom

Prema najavama BBC-a Kenneth Eugen Smith trebao bi postati prvi osuđenik u SAD-u koji će biti pogubljen dušikom. Razlog tome je što prvi put, u studenom 2022. godine, kada je Smith trebao biti smaknut krvnici u američkoj državi Alabama, poslije brojnih pokušaja, nisu uspjeli mu pogoditi venu u koju bi mu ubrizgali smrtonosni koktel kemikalija. Naime, Smith je bio vezan za kolica u "komori smrti“ u zatvoru Holman, ali kako mu nisu uspjeli pogoditi venu su odustali nakon što je sat otkucao ponoć, a državna smrtna presuda istekla.

S obzirom na ta iskustva država Alabama ponovno je odlučila provesti smrtnu presudu te su odobrili plan gušenja na način da će na lice Smitha staviti nepropusnu masku i tako ga prisiliti da udiše čisti dušik koji bi njegovo tijelo lišio kisika. Međutim, te najave su izazvale brojne reakcije pa je tako visoki povjerenik UN-a za ljudska prava prošlog tjedna rekao da bi se usmrćivanje dušikom, što je nikad prije korištena metoda, mogla smatrati mučenjem ili drugim okrutnim, neljudskim ili ponižavajućim postupanjem i pozvao je na prekid. Savezni sud odbio je zahtjev njegovih odvjetnika na zabranu, ali još nije donesena konačna odluka. Treba znati i kako vrijeme polako, ali sigurno ističe jer bi Smith trebao biti pogubljen u četvrtak. BBC navodi kako je Smith jedan od rijetkih ljudi u Americi koji je iz nekog razloga dva puta odveden na pogubljene i prvi koji bi trebao biti pogubljen dušikom.

Inače, Smith je osuđen na smrtnu kaznu još 1989. godine i to što je zajedno sa još jednom osobom ubio Elizabeth Sennett koja je bila propovjednikova supruga. Oni su nju pretukli i izboli na smrt za što su bili plaćeni 1000 dolara. Novinari su kontaktirali Smitha u zatvoru koji im je u telefonskom razgovoru rekao da se ozbiljno razbolio i zamolio ih da ne nastave intervju. Naime, u Alabami su susreti novinara i osuđenika na smrt zabranjeni licem u lice pa se isti onda odvijaju telefonom ili putem pisama.

- Stalno mi je mučno. Napadi panike redovito pogađaju... Ovo je samo mali dio onoga s čime se svakodnevno nosim. Mučenje, zapravo – rekao je Smith novinarima i pozvao vlasti države Alabama da zaustave pogubljenje prije nego što bude prekasno. Poručio im je da se njegovo tijelo jednostavno raspada i da stalno gubi na težini.

U isto vrijeme vlasti države Alabama tvrde da će pogubljenje Smitha dušikom brzo izazvati nesvijest, ali pri tome, kako navodi BBC, nisu iznijeli nikakve uvjerljive dokaze. Komentirajući najave usmrćivanja na taj način medicinski stručnjaci i aktivisti upozoravaju na rizik od katastrofalnih nesreća, u rasponu od nasilnih konvulzija do preživljavanja u vegetativnom stanju, pa čak i na mogućnost curenja plina iz maske i ubijanja drugih u prostoriji u kojoj se obavlja usmrćivanje,

- Siguran sam da se Kenny ne boji umrijeti, to je vrlo jasno rekao. Ali mislim da se boji da će biti još više mučen u tom procesu. Bit ću nekoliko metara od njega, a razni medicinski stručnjaci su me više puta upozorili da riskiram svoj život ako to učinim. Ako dođe do bilo kakvog curenja u crijevu, ako dođe do bilo kakvog curenja iz maske oko njegova lica, to bi sigurno moglo dovesti do curenja dušika u prostoriju – rekao je Smithov duhovni savjetnik velečasni Jeff Hood za BBC.

Izvanredni profesor anesteziologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Emory Joel Zivot pojašnjava kako dušik čini 78% zraka koji udišemo i da on bezopasno ulazi i izlazi iz tijela sa svakim našim udisajem. Prema njegovim riječima udisanje čistog dušika polako lišava tjelesne stanice i organe kisika, uzrokujući njihovo raspadanje i na kraju dovodeći do smrti, ali i upozorava na nenamjerne rizike od prisutnosti čistog dušika koji mijenja omjer kisika i dušika u komori za pogubljenje. Tu opasnost dodatno podiže mogućnost da Smith zadrži dah ili ako pak pomakne glavu od maske, a postoji mogućnost da bi oprema mogla i procuriti. Kazao je i da vjeruje da je procjena rizika usmrćivanja na ovaj način svojevrsna pseudoznanost budući da pogubljenje dušikom nikada nije pokušano te da nije jasno koliko će Smithu trebati da umre.

- Nema znanosti. Ovo je samo izvlačenje anegdota i zamišljanje i pokušaj razmišljanja o tome što bi se moglo dogoditi na temelju, opet, drugih informacija koje zapravo uopće nisu znanstveno utemeljene – rekao je Zivot. On je, između ostaloga, optužio vlasti Alabame za "užasne" rezultate u "okrutnim" pogubljenjima.

- Moram zaključiti da je Kenneth Smith najgori čovjek u Americi, jer je Alabama toliko uporna da ga ubije, da su spremni ubiti druge ljude da ubiju njega - rekao je Zivot.

Inače, američka država Alabama ima jednu od najvećih stopa pogubljenja po glavi stanovnika u SAD-u. Trenutno u zatvorima u Alabami je 165 ljudi koji čekaju smrtnu kaznu. Od 2018. država je odgovorna za tri neuspjela pokušaja ubrizgavanja smrtonosne injekcije u kojima su osuđeni zatvorenici preživjeli. Neuspjesi su doveli do interne revizije koja je u velikoj mjeri pripisala krivicu samim zatvorenicima.

Guvernerka Alabame Kay Ivey, koja ima ovlasti zaustaviti sudska ubojstva, odbila je komentirati upozorenja stručnjaka i optužbe protiv države. Ured državnog odvjetnika nazvao je zabrinutost UN-a "jednako neutemeljenom kao i Smithovu".

- Prvostupanjski sud ispitao je Smithovo osporavanje, saslušao više medicinskih stručnjaka, i utvrdio da je Smithova zabrinutost oko dušikove hipoksije bila "spekulativna" i "teoretska". Namjeravamo nastaviti s njegovim pogubljenjem 25. siječnja – stoji u priopćenju Ureda državnog odvjetnika.

U okviru cijele ove priče BBC se obratio i obitelji Elizabeth Sennett, koju je usmrtio Smith, a koja je rekla da neće davati nikakve komentare do četvrtka. Tijekom suđenja porota je za Smitha preporučila doživotni zatvor bez pomilovanja za Smitha, ali ih je sudac odbacio i osudio ga na smrt.