Američka vojska pogodila brod u istočnom Pacifiku i ubila dvoje ljude

Američka vojska u petak je izjavila da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši dvije osobe, u najnovijem takvom napadu koji su skupine za ljudska prava osudile kao "izvansudska ubojstva", a Washington opisao kao napad usmjeren na "narkoteroriste". Američko Južno zapovjedništvo tvrdilo je da su brodom napadnutim u petak upravljale "Označene terorističke organizacije" koje nisu identificirale. Navedeno je da nitko iz vojske nije ozlijeđen, a ubijene su opisali kao "muške narkoteroriste", bez navođenja detalja.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

"Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u operacijama krijumčarenja narkotika", izvijestilo je američko Južno zapovjedništvo na X-u. Objavili su i video isječak od 16 sekundi. Američka vojska izvela je brojne takve smrtonosne napade u istočnom Pacifiku posljednjih tjedana. Administracija predsjednika Donalda Trumpa napadala je plovila koja ga optužuju za prijevoz narkotika. U napadima američke vojske na takva plovila od rujna je poginulo više od 170 ljudi.

Stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u SAD-u tako i diljem svijeta, doveli su u pitanje zakonitost napada. Human Rights Watch i Amnesty International rekli su da napadi predstavljaju "nezakonita izvansudska ubojstva". Američka unija za građanske slobode odbacila je tvrdnje Trumpove administracije protiv onih koje cilja kao "nepotkrijepljene tvrdnje koje šire strah".