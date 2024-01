Preokret nakon minusa i hladnih valova: Temperature će rasti i do 16 °C

Temperature posljednjih dana često padaju ispod nule, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava i najavljuje hladne valove za vikend s temperaturama zraka od -8 do -4 ujutro, na sjevernom Jadranu od -1 i do 6 °C na jugu. Najviše temperature na kopnu će biti između 2 i 6 °C, dok će duž obale i na otocima biti od 7 do 12 °C.

Nakon hladnih dana, sredinom idućeg tjedna očekuje se preokret i porast temperature.

Vrijeme će sutra, u subotu, biti pretežno sunčano, prijepodne se mjestimice u unutrašnjosti očekuje više oblaka, a ujutro lokalno i magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna, slabjeti i sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak.

U Osijeku i Zagrebu se potom, primjerice, u četvrtak poslijepodne očekuje temperatura od 16 °C, nakon što će u nedjelju ujutro biti -6 °C. U oba je grada kiša moguća u petak, 19. siječnja.

Najviša temperatura u Splitu također se očekuje u četvrtak kada bi trebalo biti 15 °C. Najhladnije, odnosno 1 °C, trebalo bi biti u nedjelju ujutro. Toplije vrijeme mogla bi sredinom tjedna popratiti kiša, isto kao i u Rijeci gdje se očekuje da će najviša temperatura, 13 °C, biti u srijedu.

