TESTIRAJU NOVE MOGUĆNOSTI

Preokret na bojnom polju: Rusija ima novu taktiku kako uloviti ukrajinske zrakoplove u zraku

Autor
Danijel Prerad
29.11.2025.
u 22:18

Novost je i kako je Rusija na neke od svojih dronova tipa Shahed dodala kamere za stražnji pogled, omogućujući operaterima da vide ukrajinske presretače kako se približavaju s leđa i poduzmu mjere izbjegavanja

Rusija koristi svoje eksplozivne dronove Shahed za lov na ukrajinske zrakoplove u zraku, rekao je visoki dužnosnik obrane, označavajući novi preokret u promjenjivim taktikama Moskve na bojnom polju. Potpukovnik Jurij Mironenko, zamjenik ukrajinskog ministra obrane za inovacije, rekao je da Rusija stalno testira nove mogućnosti dubokog udara, uključujući "i nove modifikacije Shahedovih sustava i potpuno drugačije modele". Mironenko, bivši zapovjednik jedinice dronova, rekao je da je Rusija nedavno počela koristiti dronove Shahed kojima upravlja operater u blizini linija fronta, komunicirajući sa sustavima putem antena u okupiranim regijama Ukrajine, Rusije ili susjedne Bjelorusije. "Suzbijanje takvih Shaheda još je izazovnije jer se njima upravlja u stvarnom vremenu, što omogućuje operateru da reagira na trenutnu situaciju, pa čak i pokuša napasti naše zrakoplove ili helikoptere u zraku", rekao je dodavši kako to, ne samo da smanjuje vrijeme reakcije braniteljima, već stvara potpuno novi niz glavobolja.

Ključne riječi
Shahed rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Athene
Athene
22:40 29.11.2025.

Još se nije našao onaj koji je na bojnom polju pobijedio Majku Rusiju .

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
22:55 29.11.2025.

Znaci novi preokret

