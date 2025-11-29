Preokret na bojnom polju: Rusija ima novu taktiku kako uloviti ukrajinske zrakoplove u zraku

Rusija koristi svoje eksplozivne dronove Shahed za lov na ukrajinske zrakoplove u zraku, rekao je visoki dužnosnik obrane, označavajući novi preokret u promjenjivim taktikama Moskve na bojnom polju. Potpukovnik Jurij Mironenko, zamjenik ukrajinskog ministra obrane za inovacije, rekao je da Rusija stalno testira nove mogućnosti dubokog udara, uključujući "i nove modifikacije Shahedovih sustava i potpuno drugačije modele". Mironenko, bivši zapovjednik jedinice dronova, rekao je da je Rusija nedavno počela koristiti dronove Shahed kojima upravlja operater u blizini linija fronta, komunicirajući sa sustavima putem antena u okupiranim regijama Ukrajine, Rusije ili susjedne Bjelorusije. "Suzbijanje takvih Shaheda još je izazovnije jer se njima upravlja u stvarnom vremenu, što omogućuje operateru da reagira na trenutnu situaciju, pa čak i pokuša napasti naše zrakoplove ili helikoptere u zraku", rekao je dodavši kako to, ne samo da smanjuje vrijeme reakcije braniteljima, već stvara potpuno novi niz glavobolja.