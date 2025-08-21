Premijer Plenković objavio najnovije rezultate turističke sezone: Ovo su brojke

Od početka godine do 20. kolovoza u Hrvatskoj je ostvareno 15,5 milijuna turističkih dolazaka i 79,2 milijuna noćenja što je jedan posto više u dolascima i u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a turistički prohodi porasli su za 10,4 posto, rekao je u četvrtak na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Prema podacima Porezne uprave, u dosadašnjem dijelu godine fiskalizirano je računa u vrijednosti pet milijardi i 414 milijuna eura, što je 10,4 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je. Izdano više od 288 milijuna računa, odnosno 3,8 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Plenković se osvrnuo i na službene podatke o plaćama i zaposlenosti. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je prosječna neto plaća za lipanj iznosila 1.444 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8, a realno za 5,9 posto. Medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 1.233 eura, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,5 posto. Istaknuo je da je u srpnju prosjek broja osiguranika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje iznosio milijun i 788 tisuća, što je u usporedbi s podacima iz srpnja 2016. povećanje za 283 tisuće ljudi.

"Ovi podaci dovoljno govore o dinamičnosti tržišta rada i gospodarstva, a želimo da benefite toga još više osjete svi hrvatski građani u smislu životnog standarda", rekao je.

Naglasio je važnost prihvaćanja Nacrta Memoranduma o razumijevanju u vezi suradnje usmjerene na razvoj tržišta kapitala. Podsjetio je da je u ožujku ove godine usvojen Strateški okvir za razvoj tržišta kapitala do 2030. godine.

"Kao država odlučno idemo u smjeru razvoja tržišta kapitala – iza nas je 15 izdanja ulaganja u državne obveznice i u trezorske zapise", rekao je i dodao da će se važan iskorak u tom smjeru dogoditi u ponedjeljak, kada će se u Zagrebu, na poziv potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca, okupiti ministri financija i dužnosnici Slovenije, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Sjeverne Makedonije. Oni će potpisati memorandum koji, kako je rekao, predstavlja povijesni iskorak za razvoj tržišta kapitala koje ima velik potencijal. Ciljevi su usklađivanje nacionalnih regulatornih okvira kako bi se riješili prekogranični izazovi uključenih zemalja, stvaranje većeg fonda kapitala i veća likvidnost te smanjenje ovisnosti o bankovnom financiranju uz istovremeno iskorištavanje potencijala nebankovnog financijskog sektora. Poseban cilj je i razvoj tržišta kako bi bilo privlačnije za međunarodne investitore, za više prekograničnog trgovanja i ulaganja te lakši pristup kapitalu.

Plenković očekuje da će te aktivnosti dodatno potaknuti gospodarski rast u svim uključenim državama.