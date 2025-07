Krah sezone u susjedstvu, plaže poluprazne, ali cijene ne padaju, ležaljka i do 200 eura: 'Ne razumijemo što se događa'

Polupuste plaže, vrtovi kafića i restorana te više od 50 posto slobodnih apartmana i soba u privatnom smještaju podsjećaju na pandemijske dane, dok stanovnici crnogorskog primorja još čekaju da sezona konačno počne, iako je kraj srpnja sve bliži, piše Nova.rs.

Iako je ove godine primjetno manje turista, cijene na crnogorskom primorju ne popuštaju – javnost je nedavno uzburkala vijest o ležaljkama u Pržnu, blizu Svetog Stefana, koje dosežu vrtoglavih 200 eura, dok se na gradskim plažama cijene kreću od 15 do 120 eura. Privatni smještaj košta od 40 do 90 eura, pa i više, ovisno o lokaciji i uvjetima.Strani jezici – talijanski, njemački, španjolski – čuju se na svakom koraku, a veći primorski gradovi tijekom cijele godine vrve od Rusa, Ukrajinaca i Turaka, no mještani s nestrpljenjem čekaju goste iz Srbije.„Turisti iz Srbije potroše sve što donesu u tjedan dana i vrate se kući. Ne štede na odmoru, dok su drugi škrti. Takve goste ne želimo. Ove godine imamo izrazito malo posjetitelja iz Srbije i Bosne. Ljudi očito nemaju novca ni za smještaj ni za osnovne potrepštine jer je sve preskupo, čak i za nas mještane.

Nema čak ni 'paradajz turista'. Mislim da bi cijene trebalo hitno smanjiti, možda nas kolovoz još spasi“, kaže Miljana, vlasnica salona ljepote u Budvi.Neki mještani za slab odaziv Srba krive političku situaciju.„Oni koji su ove godine započeli posao na obali već se boje dugova i bankrota. Prijatelj mi je otvorio kafić na plaži, najamnina je enormna – deseci tisuća eura za sezonu – a to sigurno neće moći pokriti. Ovo nije kao za vrijeme korone, ali je slično. Cijene u kafićima su visoke, ali o tome ne odlučujemo mi konobari, nego vlasnici i država. Ako žele više turista, moraju sniziti cijene“, ističe Jovica, konobar u kafiću na crnogorskoj obali.

Mnogi vlasnici ili zakupci plažnih objekata, restorana i kafića upravljaju i dijelom plaže na kojima naplaćuju ležaljke i suncobrane.„Na gradskim plažama cijene su pristupačnije, od 15 do 40 eura, ali čim se udaljite od centra, gdje je više luksuza, cijene skaču – na 120, 150, pa čak i 200 eura. Malo tko si to danas može priuštiti. Vlasnici gube klijente i tonu u dugove, a potencijalni turisti ne dolaze jer ne mogu platiti“, objašnjava Jovica.Najskuplje je ipak na plaži. Za četveročlanu obitelj, nekoliko sati na plaži košta najmanje 50 eura. Plaže su pretrpane ležaljkama, a turisti su prisiljeni plaćati sunčanje, iako bi mnogi radije raširili vlastiti ručnik – što ih ne bi ništa koštalo.Na mjestima s ležaljkama ručnici su zabranjeni, a cijene kave, sokova, alkohola i obroka u plažnim lokalima i do tri puta su više nego u onima dalje od obale ili centra. Čak su i sladoledi dvostruko ili trostruko skuplji nego u trgovinama.„Prošle godine sezona je kasnije krenula, ali smo već u ovo doba imali goste i sve je bilo puno.

Ove godine svibanj i lipanj bili su bolji od srpnja, a što će biti u kolovozu, vidjet ćemo. Ne razumijemo što se događa. Stari gosti koji godinama dolaze javljaju nam se i kažu da ne mogu uzeti godišnji odmor jer se boje gubitka posla. Politička situacija u Srbiji očito brine ljude, plaše se za plaće i radna mjesta, pa ne putuju“, kaže Dragan Popović, koji iznajmljuje smještaj blizu Petrovca.„Mi koji iznajmljujemo privatni smještaj najviše smo ovisili o gostima iz Srbije i Bosne. Spustili smo cijene koliko smo mogli, ali više ne možemo jer nam se ne isplati zbog visokih poreza i troškova. Turistima je očito povoljnije otići u Grčku, jer kod nas gotovo da i nema nikoga. Imamo goste iz cijelog svijeta, ali Srbi su nam najdraži – od njih živimo. Ostali turisti ne troše puno, dođu na tri-četiri dana i odu dalje. Večeraju u restoranima, spavaju u hotelima, ne ostavljaju napojnice i ne izlaze u klubove“, zaključuje Dragan.