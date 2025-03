Prekinuta šutnja: Vučić otišao na večeru s Von der Leyen, pa otkrio što su pričali

Nakon višemjesečnih prosvjeda u Srbiji, EU je konačno prekinula šutnju i dala odmjeren ukor Beogradu. "Zemlja mora ispuniti reforme EU-a, posebice poduzeti odlučne korake prema slobodi medija, borbi protiv korupcije i izbornoj reformi", napisala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak navečer nakon radne večere sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i predsjednik Vijeća António Costa, bilo je riječi o aktualnoj političkoj situaciji u Srbiji i njenom putu prema pristupanju EU. Došlo je to u kritičnom trenutku za Vučića koji više od četiri mjeseca ne može smiriti studentske blokade i prosvjede. Prosvjednici su od rukovodstva Srbije zatražili odgovornost za korupciju i eroziju demokratskih institucija tijekom mandata predsjednika, piše Politico.

Together with @eucopresident, we had an important meeting with President @avucic.



The country needs to deliver on EU reforms, in particular to take decisive steps towards media freedom, the fight against corruption and the electoral reform.



Serbia’s future lies in the EU.