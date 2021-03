'Predsjednik Milanović spustio se na uličarsko komuniciranje, ne znam zašto'

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved nazvao je u subotu u Glini "zabrinjavajući nasrtaj" predsjednika države Zorana Milanovića na velik broj najviših dužnosnika u Republici Hrvatskoj, pa i tijela javne vlasti i ustanova.

"Teško je to shvatiti, apsolutno neprimjereno, ne mogu razumjeti uslijed čega, zbog čega se predsjednik države spušta na to, možemo kazati, uličarsko komuniciranje, vrijeđanje”, rekao je Medved novinarima u Glini, gdje za potresom stradale stanovnike na korištenje predao kontejnersko naselje.

Medved smatra kako je za to očit povod bio to što su Vlada i HDZ jasno komunicirali pristup kod izbora kandidata za predsjednika Ustavnog suda; ustavne odredbe, zakon i javni poziv, dok je Predsjednikov pristup bio “potpuno protuzakonit i protuustavan”, te je podsjetio kako je to “u konačnici potvrdio Ustavni sud”.

"Ukoliko je to sada povod neprimjerenih istupa predsjednika RH, bilo bi dobro da zaista zastane, razmisli što to ima za cilj, takav nasrtaj, takva ružna retorika, tako ružno nazivanje velikog broja dužnosnika, najviših dužnosnika u RH, pa i tijela, pa i ustanova", rekao je Medved.

Na tvrdnju novinara da je tu povod bio način na koji se govorilo o njegovoj kandidatkinji za predsjednicu Ustavnog suda (Zlati Đurđević), Medved je istaknuo kako nije primijetio da se u javnom prostoru neprimjereno govorilo o kandidatkinji, nego se govorilo “o proceduri, o eklatantnom kršenju, zakona i Ustava i procedure”. Tu osobu nitko nije ničim ponižavao i vrijeđao, naglasio je.

"Činjenica jest", rekao je Medved, "da je ona dozvolila da je se kompromitira, svjesna činjenice da ulazi u postupak protuzakonite aktivnosti".

"Sve rečeno" - odgovorio je Medved novinarima na zamolbu da komentira retoriku predsjednika Republike koji je riječima "ružan, prljav i zao" okarakterizirao premijera Plenkovića, predsjednika SDSS-a Pupovca i predsjednika Sabora Jandrokovića.