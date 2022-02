Predsjednica Udruge ravnatelja: 'Jedan do dva posto roditelja ne želi testirati djecu, jako se protive'

Brzi antigenski testovi distribuiraju se po županijama, a u ponedjeljak počinje projekt ukidanja samoizolacije za školarce.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. kazala je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" kako je sve spremno za testiranje djece. Testovi su već distribuirani po terenu, a došli su u većinu škola.

- Sad je veliki posao na školama, na ravnateljima škola, a to je distribucija prema učenicima, komunikacija s učenicima i roditeljima. Potreban je dobar protok informacija i na školama je sada najveći teret - naglasila je.

Predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević rekla je da je problem u samoj distribuciji jer neke županije nisu dobile testove.

- Tijekom dana im je obećano da će poslati obavijest kada će testovi stići, ali većina županija je dobila testove - istaknula je.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Distribucija brzih antigenskih testova

Pavić Šimetin je dodala kako se testiranje ne mora početi provoditi točno u ponedjeljak, nego da je bitno da se testiranje provodi jedanput tjedno u svim školama.

- Neće se ništa dogoditi ako se u nekim školama ne budu testirali u ponedjeljak ujutro, to se može napraviti i u utorak ili srijedu ujutro. Zapravo bilo koji dan. Bilo bi dobro da bude na početku tjedna, tako da se što prije krene s tim projektom. Kada nam počne to testiranje, onda i učenici koji imaju već otvorenu samoizolaciju, ako sudjeluju u tom testiranju i testiraju se, ako test pokaže da su negativni onda idu u školu. Prema tome, važno je da počnu što prije - naglasila je.

Jučer su ravnatelji, učitelji i tehničko osoblje po školama slagali vrećice s testovima i uputama koje su dobili.

- Škole će podijeliti testove, a onda ostaje na roditeljima da testiraju svoju djecu. Ima roditelja koji to ne žele, koji se tomu jako protive. Prema podacima, koje sam prikupila, to se radi o jedan do dva posto roditelja. Znači, u svakoj školi ima par roditelja koji nisu uzeli testove, ostali roditelji su ih uzeli. Kontrole nema, ide se na povjerenje roditelja. Roditelj će javiti razredniku nalaz tog testa. Nama, svim školama je u cilju, da su naši učenici u školskim klupama - poručila je Mirosavljević.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a nadovezala se kako se sve bazira na povjerenju te kako je primarna namjera da djeca idu u školu.

Djeca koju roditelji neće testirati i dalje će morati u samoizolaciju u slučaju kontakta s pozitivnom osobom. Djeca su oslobođena samoizolacije kada su cijepljena ili su preboljela COVID-19 unutar četiri mjeseca, ali uz uvjet da se samotestiraju prvi i sedmi dan nakon kontakta s pozitivnom osobom.

VIDEO Isprobali smo kućni test na koronavirus