U Bosni i Hercegovini zatresao potres: 'Kao eksplozija, jako zatreslo'

U Bosni i Hercegovini zabilježen je u 15:17 potres. Magnituda potresa, kako navodi EMSC, bila je 4,2 prema Richteru.

Epicentar potresa bio je na dubini od dva kilometra, 16 kilometara od Tuzle.

#Earthquake 20 km NW of #Tuzla (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 15:17:56). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

