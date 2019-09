Predsjednica najavila promjene rješavanja sudbina svih nestalih

Na sastanku s članovima Udruženja roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata u Vinkovcima predsjednica RH Kolinda Grabar- Kitarović najavila je promjene u odnosu prema Ministarstvu branitelja kada je riječ o nestalim osobama

- Kada je riječ o nestalima puno je onih koji ne razumiju to pitanje jer ne dijele tu priču. Ovo pitanje ide prema tome da se to pitanje zatvori ali ne, na žalost, da se riješi sudbina svih nestalih nego imamo sve više onih koji umiru a da nisu doznali za sudbine svojih najmilijih. U svome Uredu u odnosu prema resornom ministarstvu učinit ćemo čvršće promjene kako bi se riješilo to teško pitanje, rekla je Grabar Kitarović ne navodeći kakve če to promjene biti i što će one značiti.

Najavila je i druge radnje kao i pritisak prema određenim institucijama, poput Međunarodnog Crvenog križa, suda u Haagu pa i prema SAD-u, Rusiji i zemljama u Europi.

- To humanitarno pitanje preraslo je u političko pitanje. Meni osobno niti jedan čin nije ponižavajući da poduzmem ako ću pomoći u rješavanju toga bolnoga pitanja, istaknula je Grabar-Kitarović.

S razgovorom su zadovoljni i u udruzi koji navode kako su roditelji do sada bili i previše strpljivi, ali da više nema vremena.

-Sve nas je manje, roditelji umiru a da nisu saznali za sudbine svojih najmilijih, Nešto se mora učiniti i to odmah. Dobili smo uvjeravanja od predsjednice kako će ubuduće biti čvršća te se nadamo i konkretnim rezultatima, rekla je predsjednica Udruženja Mara Bartolović.

