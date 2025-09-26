Prednost lijekovima proizvedenim u EU

Na izazove nestašica lijekova i radi smanjenja ovisnosti o drugima, EU odgovara Zakonom o kritičnim lijekovima kojim će u javnim nabavama prednost dati lijekovima koji su proizvedeni u Europi, a jedinstvenom nabavom ojačati pregovarački položaj manjih država.

– Čak 70% tržišta kritičnih lijekova otpada na četiri velike države. U takvim okolnostima jasno je da samo zajedničkom nabavom Hrvatska i druge manje države mogu ravnopravno sudjelovati na tržištu i osigurati pravovremenu opskrbu lijekovima. Zahvaljujući zajedničkoj javnoj nabavi, kritični lijekovi bit će dostupni pacijentima u Hrvatskoj u isto vrijeme kao, primjerice, pacijentima u Njemačkoj – kazao je dr. Tomislav Sokol, izvjestitelj Europskog parlamenta za novi Zakon, na panelu u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Jedinstvenim europskim sustavom upravljanja zalihama lijekova spriječit će se nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država, od kojih neke imaju i šestomjesečne zalihe. Istovremeno se planira omogućiti da u slučaju nestašice lijekovi budu brzo preusmjereni iz jedne u drugu državu. Olakšat će se izgradnja tvornica lijekova na europskom tlu, što će potaknuti razvoj europske farmaceutske industrije. Sada je 75% proizvodnih pogona aktivnih farmaceutskih supstanci izvan Europe.