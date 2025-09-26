Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDINSTVENA NABAVA

Prednost lijekovima proizvedenim u EU

pixabay
Autor
Romana Kovačević Barišić
26.09.2025.
u 18:03

Čak 70% tržišta kritičnih lijekova otpada na četiri velike države, gomilaju zalihe i za šest mjeseci

Na izazove nestašica lijekova i radi smanjenja ovisnosti o drugima, EU odgovara Zakonom o kritičnim lijekovima kojim će u javnim nabavama prednost dati lijekovima koji su proizvedeni u Europi, a jedinstvenom nabavom ojačati pregovarački položaj manjih država.

– Čak 70% tržišta kritičnih lijekova otpada na četiri velike države. U takvim okolnostima jasno je da samo zajedničkom nabavom Hrvatska i druge manje države mogu ravnopravno sudjelovati na tržištu i osigurati pravovremenu opskrbu lijekovima. Zahvaljujući zajedničkoj javnoj nabavi, kritični lijekovi bit će dostupni pacijentima u Hrvatskoj u isto vrijeme kao, primjerice, pacijentima u Njemačkoj – kazao je dr. Tomislav Sokol, izvjestitelj Europskog parlamenta za novi Zakon, na panelu u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Jedinstvenim europskim sustavom upravljanja zalihama lijekova spriječit će se nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država, od kojih neke imaju i šestomjesečne zalihe. Istovremeno se planira omogućiti da u slučaju nestašice lijekovi budu brzo preusmjereni iz jedne u drugu državu. Olakšat će se izgradnja tvornica lijekova na europskom tlu, što će potaknuti razvoj europske farmaceutske industrije. Sada je 75% proizvodnih pogona aktivnih farmaceutskih supstanci izvan Europe. 

Ključne riječi
Europska unija Lijekovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još