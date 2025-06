Praznici oslikavaju većinu volje društva, ali tako nikad neće biti s Danom antifašističke borbe

Kada država ima neke svoje praznike, kada ih uspostavlja i slavi, očekuje se da su to dani koji okupljaju društvo, koji ga ne dijele; dani koje obilježavamo bez dubljih podjela, barem većina nas. Jer tome služe praznici, da se praznuju u miru i da oslikavaju većinu volje jednog društva. Tako je, recimo, s Danom pobjede. Ali nije i neće biti s Danom antifašističke borbe.



Jer Dan antifašističke borbe godinama izaziva mučne rasprave i prosvjede, kontraobilježavanja komunističkih zločina i oko njega nikad neće biti nekog suglasja u društvu. I ja sam još prije četiri godine na ovom mjestu pisao da ne treba ukidati Dan antifašističke borbe bez obzira na sva sporenja oko odlaska komunista u šumu Brezovicu 22. lipnja 1941., i to u vrijeme kad su se pojavljivale inicijative da se on posve ukine ili da se bar od državnog praznika svede samo na spomendan. Vrijeme pokazuje da je promjena ipak nužna.