KAKO SE DANAS ŽIVI U MOSKVI

Golemi šoping centar zjapi prazan: Više smo puta upozoravali, taj smjer neizbježno vodi slomu

Moskva
Foto: Reuters/PIXSELL
Eva Berišić
03.05.2026.
u 17:55

Iako nema znakova šire društvene nestabilnosti, pojedini trgovački centri poput Aviaparka i dalje posluju solidno.

Glazba bržeg ritma odzvanja gotovo praznim hodnicima trgovačkog centra u moskovskom predgrađu, gdje zatvoreni lokali i slaba posjećenost jasno upućuju na usporavanje gospodarstva. Trgovački centar Goodzone, otvoren 2014. uz velika očekivanja, danas djeluje napušteno. Nekada prometno kino s osam dvorana ne radi, svjetla su ugašena, a tek rijetke trgovine još primaju malobrojne kupce. Iako formalno posluje svaki dan, dojam je da objekt postupno gubi život.

Nakon početnog šoka zbog invazije na Ukrajinu, odlaska zapadnih kompanija i sankcija, rusko gospodarstvo izdržalo je udar zahvaljujući vojnoj potrošnji i izvozu energenata prema Aziji. No najnoviji podaci pokazuju zamor – BDP je početkom 2026. pao za 1,8 posto. Na to je upozorio i predsjednik Vladimir Putin, rekavši: „Statistika pokazuje da se gospodarski rast, nažalost, usporava već dva uzastopna mjeseca”, rekao je Putin, zahtijevajući od dužnosnika objašnjenje „zašto putanja makroekonomskih pokazatelja trenutačno zaostaje za očekivanjima”. Kritike su stigle i iz redova Genadij Zjuganov, koji je upozorio na moguće ozbiljne posljedice: „Više smo vas puta upozoravali: ovakav smjer neizbježno vodi slomu gospodarstva”.

Iako nema znakova šire društvene nestabilnosti, pojedini trgovački centri poput Aviaparka i dalje posluju solidno. No zaposlenici Goodzonea govore o sve slabijem prometu. Jedan od njih, blagajnik Ivan, pokazuje stanje na kasi: „Pa, što vam ovo govori o stanju u zemlji”, rekao je Ivan pokazujući na ekran svoje blagajne, piše CNN. Toga dana imao je tek 13 kupnji. „Goodzone izgleda poluapokaliptično”, kaže. „Toliko je velik da se čovjek može izgubiti i umoriti hodajući njime. Očito je građen za golem protok ljudi, ali ja to nisam vidio.” Velik broj lokala ostao je prazan nakon odlaska stranih brendova, a najamnine su drastično snižene. Unatoč najavama obnove, konkretni pomaci nisu vidljivi.

Zaposlenice jedne trgovine suvenirima potvrđuju pad prometa: „U biti, ovaj prostor koristimo kao skladište”, rekla je jedna. Dodaje kako je oporavak nakon pandemije prekinut ratom: „Nakon 2022. kupovna moć je pala”, kaže. „Više ne vjerujemo da će biti bolje. Samo se nadamo da neće biti gore.”

Druga kolegica nadovezuje se: „To je jedino što želimo, jer cijene svugdje svakodnevno rastu, a plaće ne prate taj rast.” Ističu i porezni pritisak: „Vlasnik doslovno trči unaokolo jer su porezi ove godine porasli, a sada ima problem prikupiti novac za njihovu uplatu. Poduzetnicima je trenutačno iznimno teško”. Država je, naime, povećala poreze kako bi nadomjestila pad prihoda. Ekonomist Ruben Enikolopov objašnjava: „To neko vrijeme funkcionira, ali ne može trajati vječno. Državna potrošnja potaknula je gospodarstvo, no ciklus rasta sada je završen. Rezerve su smanjene i potrebno je pronaći nove izvore prihoda – otuda povećanje poreza”. Ministar gospodarstva Maksim Rešetnikov priznao je dodatne izazove: „sada vidimo da su one u velikoj mjeri iscrpljene te je makroekonomska situacija znatno složenija”.

Probleme dodatno otežavaju prekidi interneta u većim gradovima. Oksana iz Sankt-Peterburga opisuje situaciju: „Voditeljica sam prodaje i moram se sastajati s klijentima, ali ponekad zbog nestanka interneta moram raditi od kuće kako bih imala pristup Wi-Fi mreži”, kaže Oksana, koristeći pseudonim. „Cijeli svijet naručuje online, a ima dana kada kupci tehnički uopće ne mogu naručiti niti kupovati.” Unatoč svemu, najbogatiji sloj društva dodatno se obogatio. Analitičarka Aleksandra Prokopenko ističe: „Nije tajna: rat je povećao nejednakosti u ruskom društvu. Bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji”.

Najveći teret osjećaju građani s niskim primanjima. Ljubov Sergejevna iz Golitsina kaže: „Zajedno nekako izlazimo na kraj. Da sam sama, samo stan košta 8200 rubalja… Teže je kad si sam”, kaže. Dodaje: „Pesimistična sam u pogledu cijena”, Ipak, unatoč ekonomskim teškoćama, ne dovodi u pitanje politiku države: „Izdržat ćemo za viši cilj. Drugog izbora nemamo”, zaključuje.

Ključne riječi
inflacija gospodarstvo Rusija

Komentara 5

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
18:53 03.05.2026.

O moj bože! Sada su i trgovački centri predznak urušavanja Rusije. Istovremeno, niti riječi kako je Konstantinovka pred padom i kako su europski diplomati rekli Zelenku da drži jezik za zubima jer su mu oni ostali jedini prijatelji.

Sun_neba
18:36 03.05.2026.

Ajd ne lupajte gluposti sve radi punom parom...Jeli ne radi Francuski lanac prehrambeni produkata.AUSCHAN Ruski (АШАН)...Nikad nije otisa iz Rusije pogledajte na internetu......Robna kuća Tom Teilor butiq tekstila vratio se Boss nikad nije ni otišao kao ni Armani .Sterllson vratio se triba Vitina....Armani, Pierre Cardini svi tu samo bla bla..Jedino MC Donalda otišao.hoće se vratiti.Rusi sad ga zovu Ukusno i točka....Više su Rusi potrosili za Prvi Svibnja milijarde cvjetova dijele ulicama gospodan djevojkama .Ima nas tu koji živimo.....Autor piše bajke i neka imena izmislja......Dok mi u Europi oblicemo benzinske sa karnisterom u ruci dije benzin jeftiniji par CT....

billynik
18:28 03.05.2026.

Koja bijedna propaganda, gori ste od Gebelsa.

