NOVO ORUŽJE

Cijena mu je tajna, ali učinak će biti brutalan: Ukrajinci imaju novi adut na bojištu

Foto: Reuters/PIXSELL
Maša Ilotić Šuvalić
03.05.2026.
u 07:24

Iako General Cherry ističe dron kao napredak, tehnologija nije potpuno nova

General Cherry, jedna od najvećih ukrajinskih tvrtki za obrambenu tehnologiju, predstavila je svoj prvi jurišni dron srednjeg dometa, "Khmarynka", za koji tvrdi da može nositi sedam puta više korisnog tereta i ima dvostruko veći domet od standardnih FPV dronova. Iako tvrtka predstavlja sustav kao nadogradnju, sama tehnologija nije nova. Dron je zamišljen kao jeftino oružje koje može nositi znatno veći teret i letjeti dvostruko dalje od standardnih FPV dronova. Prema podacima tvrtke, Khmarynka može nositi i do 7 puta veći teret od klasičnih FPV dronova te ima domet do 50 kilometara. Leti brzinom do 140 km/h, a vrijeme leta mu je do 60 minuta. Raspon krila iznosi 196 centimetara, piše Kyiv Independent

Iako General Cherry ističe dron kao napredak, tehnologija nije potpuno nova. Khmarynka je dio šire klase lakih kamikaze dronova inspiriranih ruskim dronom "Molniya", koji se od 2024. godine intenzivno koristi na bojištu i predstavljao je ozbiljan izazov za ukrajinske snage jer može napadati ciljeve u pozadini koje su ranije smatrane relativno sigurnima.

Ključna prednost ovih dronova je niska cijena (slični modeli kreću se oko 1000 dolara) i mogućnost masovne proizvodnje. Stručnjaci ističu da je upravo jeftinoća ono što ih čini najopasnijima – mogu se proizvoditi u velikim količinama i koristiti za iscrpljivanje ruske protuzračne obrane, napade na oklopna vozila, skladišta i utvrđene položaje pješaštva.

"Lagani, ali najvažnije – jeftini“, naglasio je Vitaliy Zaytsev, profesor zrakoplovnog inženjerstva, komentirajući vrijednost ovakvih fiksnih krilatih dronova.

Tvrtka je već pripremila prvu besplatnu seriju od 150 dronova za ukrajinske obrambene snage kako bi prikupila povratne informacije iz stvarnih borbenih uvjeta. Cijena Khmarynke za sada nije objavljena.

General Cherry, osnovan u rujnu 2023., brzo je postao jedan od vodećih ukrajinskih proizvođača dronova. Osim FPV dronova, proizvodi i presretač Bullet, a u ožujku je potpisao ugovor o proizvodnji dronova u američkoj saveznoj državi New Hampshire.
Pojava ovakvih dronova dio je šireg trenda u ukrajinskoj obrambenoj industriji – brzog razvoja jeftinih, masovno proizvedenih sustava koji omogućuju asimetričnu borbu protiv tehnički superiornijeg neprijatelja.

Rusija rat u Ukrajini

PA
pasodoble12
08:39 03.05.2026.

I počela naša Maša uveliko pisati SF.

SE
Serđo23
08:01 03.05.2026.

Cijena je kao kod lijeka ili cjepiva , ako ga rade Ameri onda je pet puta skuplje !

CA
Carabit
08:23 03.05.2026.

Imaju sve, samo jos fale pare. Imaju produkt, prizvodi ukrajinska firma u Americi, EU bi trebala da to plati i dobro Amerikancima i Ukrajincima. To sto EU nema novaca za mirovine i lijecenje svojih gradjana izgleda nikog ne interesuje osim onih koji cekaju mjesecima na neki zdravstveni pregled.

