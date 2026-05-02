'Mesar iz Buče' meta bombaškog napada: Uspio je izbjeći smrt, eksploziv je bio u sandučiću...

Ruski general-major Azatbek Omurbekov, poznat kao 'Mesar iz Buče' zbog uloge u ratnim zločinima u ukrajinskom gradu Buči 2022. godine, usko je izbjegao atentat u ruskom Dalekom istoku. Bomba je eksplodirala 28. travnja oko 9 sati u stambenoj zgradi u naselju Knjaz-Volkonskoje. Eksploziv je bio postavljen u poštanski sandučić između prvog i drugog kata, a napadači su čak postavili kameru kako bi snimili detonaciju. Međutim, Omurbekov je ušao u zgradu drugim ulazom i ostao nepovrijeđen. U napadu je poginuo jedan ruski vojnik. Omurbekov je zapovijedao postrojbama koje su sudjelovale u okupaciji Buče kod Kijeva na početku ruske invazije. Nakon povlačenja ruskih snaga u travnju 2022., u gradu je pronađeno više od 450 tijela civila, od kojih su mnogi bili mučeni i pogubljeni. Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije taj događaj smatraju jednim od najtežih ratnih zločina u ovom sukobu. Unatoč optužbama za ratne zločine, ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je brigadu povezanu s Bučom počasnim naslovom „gardijska“ te je pohvalio „masovni heroizam“ njezinih pripadnika. Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi SBU, ta je postrojba kasnije premještena na najteže dijelove fronte u istočnoj Ukrajini – navodno kako bi se spriječilo njihovo svjedočenje na eventualnim budućim suđenjima za ratne zločine. Ovo je najnoviji u nizu pokušaja atentata na visoke ruske vojne dužnosnike otkako je počela invazija na Ukrajinu. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napad na Omurbekova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je ruske vojnike u Buči nazvao „ubojicama, mesarima i silovateljima“, a događaje u tom gradu opisao kao dio genocidne politike Kremlja, piše Express.

Podsjetimo, od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, ruska vojska pretrpjela je niz ciljanih atentata na visoke dužnosnike, kako na frontu, tako i u Rusiji. Prema izvješćima medija najmanje 19 generala ubijeno je od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ruske vlasti često optužuju ukrajinske obavještajne službe (SBU i GUR) za atentate. U veljači ove godine pokušan atentat je ruski general Vladimir Aleksejev koji je upucan je u Moskvi te se trenutačno nalazi u bolnici. Prema Istražnom odboru, nepoznati napadač ga je nekoliko puta upucao u leđa u njegovoj stambenoj zgradi i pobjegao.

Aleksejev obnaša dužnost prvog zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga. Godine 2017. odlikovan je ordenom Heroj Rusije. Aleksejev je bio prvi zamjenik šefa GRU-a od 2011. i bio je uključen u razne međunarodne operacije. Bio je među dužnosnicima koji su pregovarali s vođom Wagnerove skupine Jevgenijem Prigožinom tijekom pobune 2023. godine.

22. prosinca 2025. – General-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik Uprave za operativnu obuku Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, poginuo je u eksploziji bombe postavljene ispod njegova Kia Sorenta na ulici Yaseneva u južnom dijelu Moskve. Eksplozija se dogodila oko 7 sati ujutro dok je vozilo izlazilo s parkirališta; vozač je poginuo na licu mjesta, a Sarvarov je podlegao ozljedama u bolnici. Ruski Istražni odbor otvorio je istragu o ubojstvu i terorizmu, sumnjajući na ukrajinske specijalne službe.

25. travnja 2025. – General-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Glavnog stožera, ubijen je bombom u automobilu u Balashihi, predgrađu Moskve. Eksplozivna naprava s gelom detonirana je daljinski dok je Moskalik prolazio pored parkiranog vozila. Ruske vlasti uhitile su osumnjičenog, a Ukrajina nije službeno komentirala, iako je Zelenski kasnije spomenuo "likvidacije" ruskih vojnih figura.

17. prosinca 2024. – General-pukovnik Igor Kirillov, načelnik trupa za nuklearnu, biološku i kemijsku zaštitu, ubijen je ispred stambene zgrade u Moskvi zajedno sa svojim pomoćnikom. Bomba skrivena u električnom skuteru detonirana je daljinski dok su ulazili u vozilo. Ukrajinska SBU preuzela je odgovornost, tvrdeći da je Kirillov naredio upotrebu kemijskog oružja protiv ukrajinskih trupa. Ruske vlasti uhitile su uzbekistanskog državljanina optuženog za izvršenje napada za 100.000 dolara.

13. studenog 2024. – Kapetan 1. ranga Valerij Trankovski, načelnik stožera 41. raketne brigade Crnomorske flote, ubijen je bombom ispod automobila u Sevastopolju na Krimu. Ukrajinski sigurnosni izvori imenovali su ga kao odgovornog za naređivanje raketnih napada na civilne ciljeve. Ruske vlasti potvrdile su da je napad teroristički čin.

11. srpnja 2023. – Kapetan podmornice Stanislav Ržicki, optužen za ratne zločine i uključen u napade na ukrajinske gradove, ubijen je hicima iz pištolja tijekom jutarnjeg trčanja u parku u Krasnodaru. Ruske vlasti uhitile su osumnjičenog (ukrajinsko-ruskog državljanina) i osudile ga na 25 godina zatvora.

Ovi atentati, posebno oni u Moskvi i predgrađima, pokazuju sve veću sposobnost ukrajinskih obavještajnih službi da djeluju duboko u ruskom teritoriju, koristeći improvizirane eksplozive i lokalne izvršitelje. Ruski dužnosnici nazivaju ih "velikim propustima" sigurnosnih službi, dok Ukrajina ističe da su mete "legitimni ratni zločinci", pisao je Sky News.