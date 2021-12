Pravosudni policajci o pokušaju bijega zatvorenika: Premalo nas je, a posao je potplaćen

Pravosudna policija nije imala propuste u slučaju odbjeglog zatvorenika iz zagrebačkog Remetinca - kazala je za Dnevnik Nove TV ravnateljica uprave za zatvorski sustav i probaciju Jana Špero.

- Svi su bili na svojim mjestima na kojima su trebali pokrivati kako bi sigurnost bila zajamčena. Mi imamo 78 posto popunjenost pravosudne policije u zatvorskom sustavu. Zatvoreniku slijedi stegovni postupak, a moguća je i kazna uskratiti mu raspolaganje novcem za kupnju u zatvorskoj kantini. To je jedna od čestih kazni koja ima dobar preventivni učinak - pojasnila je.

Podsjetimo, sinoć je jedan zatvorenik pokušao pobjeći za vrijeme zajedničke šetnje, no zapeo je kada je htio prijeći preko zida zgrade. Ove je godine dosad pobjeglo pet zatvorenika, od kojih je još uvijek jedan u bijegu, a bilo je i pet neuspjelih pokušaja.

- Dok zatvorenici šetaju, pravosudni je policajac na povišenom mjestu i promatra što se događa na šetnji. Ako se uoči bilo kakva nepravilnost, on se onda javi drugim pravosudnim policajcima. Ovo nije ni prvi ni posljednjih pokušaj bijega, to je zatvor - pojasnio je to Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije.

Problem je nedostatak pravosudnih policajaca, a otkrio je i s kakvim se situacijama sve oni susreću.

- Svaka šetnja je nama potencijalna mogućnost bijega. Nedostaje pravosudnih policajaca i sama izvješća Vlade kažu da nas nedostaje 70, ali nedostaje nas i više. Dobro je pitanje što bi bilo da ih je više bježalo. Što bi onda bilo? Normalno da bi pravosudni policajci poduzeli sve. Srećom, možemo samo nagađati - kazao je.

- Svakodnevno možete imati napad na pravosudnu policiju. Imate situaciju da policajac uđe u ćeliju gdje je osoba pokušala suicid. Vi kad uđete u zatvor ne znate što vas može čekati. Predoziranje, samoozljeđivanje, pokušaj bijega, tučnjava. Apsolutno stalno moramo biti na oprezu. Međutim, nedostatak pravosudne policije nas troši jer morate odraditi za one ljude kojih nedostaje, a posao je potplaćen i nitko ovo ne želi raditi - govori.