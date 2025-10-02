Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZIMA JE STIGLA

Prava zimska idila u hrvatskom susjedstvu: Poznata planina u potpunosti je prekrivena snijegom

Screenshot/Facebook/Olimpijski centar Jahorina
VL
Autor
vecernji.hr
02.10.2025.
u 11:39

Ovaj nagli prijelaz u zimske uvjete iznenadio je mnoge

S dolaskom hladnijih dana, zima je napokon stigla i na planine. U posljednjim danima rujna došlo je do jakog zahlađenja koje je mnoge zatekao, a niže temperature donijele su sada i snijeg na planinske vrhove. Tako su danas na Zavižanu, u srcu Velebita, pale prve pahulje snijega. No, snježna idila nije stala samo na hrvatskoj strani granice.

U Bosni i Hercegovini, planina Jahorina također je prekrivena snijegom, što je mnogima donijelo radost, ali i najavu skijaške sezone koja je pred vratima. Ovaj nagli prijelaz u zimske uvjete iznenadio je ljubitelje prirode, a predviđanja za nadolazeće razdoblje upućuju na to da bi snijeg mogao pokriti veći dio planinskih područja.

"Sreća je stigla rano! Prvi dani listopada donijeli su nam snijeg na Jahorini!, napisao je na Facebooku Olimpijski centar Jahorina, pozivajući sve ljubitelje zime da iskoriste prvi snijeg i uživaju u zimskim radostima na ovoj idiličnoj planini.

Ključne riječi
snijeg Jahorina BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još