Prava zimska idila u hrvatskom susjedstvu: Poznata planina u potpunosti je prekrivena snijegom

S dolaskom hladnijih dana, zima je napokon stigla i na planine. U posljednjim danima rujna došlo je do jakog zahlađenja koje je mnoge zatekao, a niže temperature donijele su sada i snijeg na planinske vrhove. Tako su danas na Zavižanu, u srcu Velebita, pale prve pahulje snijega. No, snježna idila nije stala samo na hrvatskoj strani granice.
U Bosni i Hercegovini, planina Jahorina također je prekrivena snijegom, što je mnogima donijelo radost, ali i najavu skijaške sezone koja je pred vratima. Ovaj nagli prijelaz u zimske uvjete iznenadio je ljubitelje prirode, a predviđanja za nadolazeće razdoblje upućuju na to da bi snijeg mogao pokriti veći dio planinskih područja.
"Sreća je stigla rano! Prvi dani listopada donijeli su nam snijeg na Jahorini!, napisao je na Facebooku Olimpijski centar Jahorina, pozivajući sve ljubitelje zime da iskoriste prvi snijeg i uživaju u zimskim radostima na ovoj idiličnoj planini.