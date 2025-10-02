Prava zimska idila u hrvatskom susjedstvu: Poznata planina u potpunosti je prekrivena snijegom

S dolaskom hladnijih dana, zima je napokon stigla i na planine. U posljednjim danima rujna došlo je do jakog zahlađenja koje je mnoge zatekao, a niže temperature donijele su sada i snijeg na planinske vrhove. Tako su danas na Zavižanu, u srcu Velebita, pale prve pahulje snijega. No, snježna idila nije stala samo na hrvatskoj strani granice.

U Bosni i Hercegovini, planina Jahorina također je prekrivena snijegom, što je mnogima donijelo radost, ali i najavu skijaške sezone koja je pred vratima. Ovaj nagli prijelaz u zimske uvjete iznenadio je ljubitelje prirode, a predviđanja za nadolazeće razdoblje upućuju na to da bi snijeg mogao pokriti veći dio planinskih područja.