Gotovo se prepolovio prirast svjetskog stanovništva: Europa nestaje, ali Afrika i Azija i dalje rastu

Prema podacima Njemačke zaklade za stanovništvo, svjetska populacija sada raste za 1,09 posto godišnje. To znači da će ove godine broj ljudi koji nastanjuje Zemlju porasti za veličinu jedne Njemačke, 82,3 milijuna, na oko 7837 milijardi ukupno. To bi značilo da svake sekunde broj ljudi na našoj planeti naraste za 2,6 osoba. I onda to preračunato znači da će se granica od osam milijardi probiti 2023. godine.

No, Ujedinjeni narodi još su prije pandemije procijenili da će prirast stanovništva na Zemlji do 2025. godine pasti na vrijednost nižu od jedan posto. Ta je vrijednost između 1956. i 1970. godine bila čak 2,05 posto. Tako je 60-tih godina svaka žena u prosjeku rađala petero djece, danas je to ''tek'' 2,4. Kada taj prosjek padne na 2,1, svjetsko stanovništvo prestat će rasti. Trenutačno je, primjerice, u području južne Afrike taj prosjek 4,7 djece po jednoj ženi. Prema UN-u, svjetska populacija do sada je rasla strelovitom brzinom. Jer, prva milijarda dosegnuta je tek 1804., druga 1927. a treća 1959. godine.

Dosadašnjim tempom, do 2050. godine na Zemlji bilo bi 9,7 milijardi ljudi, 50 godina kasnije 11,1 milijardi. Brz rast nastupio je zbog povećanog trajanja životnog vijeka i povećane stope preživljenja djece. Dosezi u medicinskoj znanosti očito igraju veliku ulogu. Afrika je, dakle, područje s najvećim prirastom stanovništva. U analizi se ističe kako na to mogu utjecati obrazovanje, pogotovo seksualni odgoj, jer u prosjeku žene u siromašnijim zemljama imaju manje djece što dulje ostaju u školama. Berlinski institut pokazao je kako su zemlje poput Tunisa, Maroka, Bocvane, Gane, Kenije, Etiopije i Senegala pronašle načine kako usporiti svoj prirast. A to su postigle kroz obrazovanje, bolje zdravstvo te stvaranje radnih mjesta.

Bolji pristup metodama planiranja obitelji te veća jednakost među spolovima također igraju ulogu u tom cjelokupnom paketu. U subsaharskoj Africi pokriva se tek 55,5 posto potreba za kontraceptivnim sredstvima, što znači da gotovo polovica žena i djevojaka dobi između 15 i 49 godina ne može doći do takvih sredstava iako bi to željele. Na svjetskoj je razini postotak dostupnosti kontraceptivnih sredstava 76,8 posto. U pandemiji prirast još i raste, Kenija i Uganda države su gdje se bilježi veliki rast trudnoće u djevojaka jer su škole zatvorene.

Kada bi stvari ostale onakve kakve su sada, tada bi do 2100. godine stanovništvo Afrike činilo 40 posto svjetskog stanovništva. Ipak, i dalje je većina stanovništva na azijskom kontinentu, no i tamo bi bilo promjena. Do 2024. godine Indija bi prestigla Kinu po broju stanovnika, imala bi čak 1,66 milijardi stanovnika. Ali, do 2050. godine Nigerija bi imala više stanovnika od Sjedinjenih Država. Ranije je i časopis The Lancet napravio sličnu analizu i zaključio da će vrhunac broja stanovnika na Zemlji nastupiti 2064. godine s 9,7 milijardi ljudi, ali kraja stoljeća broj će pasti na 8,8 milijardi.

Čak 23 zemlje pretrpjele bi pad broja stanovništva za čak 50 posto. Riječ je o nekim industrijski jakim državama poput Japana, Italije i Španjolske te Tajlanda. Prema ovoj analizi, do 2100. godine opet bi Indija bila najmnogoljudnija, ali bi druga bila Nigerija, pa tek onda Kina koja bi pala na 732 milijuna. Ipak, i u Indiji i u Kini doći će do pada radne snage, što će snažno omesti njihov gospodarski razvoj.