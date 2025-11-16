Naši Portali
NESTAO U POTRESU

Prava Atlantida? Istraživači ispod jezera pronašli potopljen drevni grad

storyeditor/2025-11-15/MedievalTown1.jpg
Foto: RUSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
1/2
Autor
Vedran Balen
16.11.2025.
u 06:28

Znanstvenici tvrde da su pod jezerom Issyk Kul otkrili tragove bivšeg trgovačkog središta, koje bi moglo biti dio mitske izgubljene civilizacije

Legende o Atlantidi govore da je svijet prepun izgubljenih naselja, a sada su istraživači možda pronašli jedno takvo. Ekspedicija Ruske akademije znanosti i Nacionalne akademije znanosti Kirgistana otkrila je "tragove potopljenog grada" skrivenog ispod jezera Issyk Kul, golemog slanog jezera okruženog planinama Tianshan.

Iako je Issyk Kul osmo najdublje jezero na svijetu, pronađeni ostaci nalaze se iznenađujuće plitko – na svega jedan do četiri metra dubine. Među ključnim nalazima su srednjovjekovno groblje, velike keramičke posude te dijelovi građevina od pečene opeke. Voditelj ekspedicije Valerij Kolčenko ističe da je to bilo "važno trgovačko središte" na jednom od ključnih pravaca nekadašnjeg Puta svile. Kako je razina jezera tijekom stoljeća rasla, naselje je postupno završilo pod vodom.

Najnovija istraživanja provedena su na potopljenom kompleksu Toru-Aygyr, na sjeverozapadu jezera. Arheolozi su pregledali četiri zone uz obalu i u prvoj pronašli brojne strukture od pečene opeke, uključujući i prostor s velikim mlinskim kamenom. Rusko geografsko društvo, koje financira istraživanje, navodi da "svi nalazi potvrđuju postojanje drevnoga grada", piše Daily Mail.

Uzorci su poslani na analize i precizno datiranje metodom akceleratorske masene spektrometrije, koja bi trebala potvrditi vrijeme nastanka i propasti naselja. Prema Kolčenku, grad je na početku 15. stoljeća uništio "strašan potres", nakon čega je područje napustilo domicilno stanovništvo, a bogata srednjovjekovna civilizacija prestala je postojati.

Potonuća naselja nisu rijetkost – slične sudbine zabilježene su i u Europi. Među njima je i Ravenser Odd, srednjovjekovni grad u Humberskom estuariju, poznat kao "jorkširska Atlantida". Iako se priča o pravoj Atlantidi najčešće pripisuje mašti grčkog filozofa Platona, nova otkrića poput onih na Issyk Kulu pokazuju da se stvarni potopljeni gradovi doista – mogu pronaći.

put svile arheološko otkriće potopljeni grad Issyk Kul

