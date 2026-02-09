Srušio se vojni helikopter u Južnoj Koreji, poginula dva člana posade

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska. Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.
Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima. Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada. Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.
mogli ste dopisati da je to američki helikopter. proizvođač bell. kad se god sruši neki ruski helikopter, avion, to boldate. pa sad budite fer u izvještavanju. btw, ovo je starudija koja ne bi trebala ni letjeti više. očito korejci nemaju para za vojsku, a nama prodaju bajke o modernim tenkovima.