TRENAŽNI LET

Srušio se vojni helikopter u Južnoj Koreji, poginula dva člana posade

South Korean military officials secure the site where an AH-1S Cobra attack helicopter crashed in Gapyeong
YONHAP NEWS AGENCY/REUTERS
VL
Autor
Anja Perić/Hina
09.02.2026.
u 07:02

Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska. Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima. Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada. Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.

Ključne riječi
pad helikoptera Južna Koreja

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
08:02 09.02.2026.

mogli ste dopisati da je to američki helikopter. proizvođač bell. kad se god sruši neki ruski helikopter, avion, to boldate. pa sad budite fer u izvještavanju. btw, ovo je starudija koja ne bi trebala ni letjeti više. očito korejci nemaju para za vojsku, a nama prodaju bajke o modernim tenkovima.

