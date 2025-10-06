Pozvao mještane da ne idu na birališta, pa postao vijećnik s jednim glasom. Svojim...

Milorad Mihanović rekao je svojim sumještanima da ne moraju izaći na izbore, pa je odšetao do biračkog mjesta, glasao za sebe i s tim jednim glasom postao gradski vijećnik! Neobična priča stiže iz Međimurske županije, iz romskog naselja Sitnice pokraj Murskog Središća. Jučer su u Hrvatskoj održani dopunski izbfori u 75 jedinica lokalne uprave i samouprave, u čijim predstavničkim tijelima na redovitim lokalnim izborima u svibnju nije osigurana dovoljna zastupljenost nacionalnih manjina. Mihanović je jedini prijavio listu na izbore, i to nezavisnu.

Od 270 mještana s pravom glasa u Sitnicama, na kraju je u nedjelju glasalo samo samo četiri. Tri su listića bila nevažeća, a jedini važeći bio je upravo Mihanovićev. - Da, to je moj glas. Rekao sam svojim Romima da ne moraju ići glasati jer smo u bojkotu, pa bi bez veze potrošili vrijeme, a i padala je kiša – kaže za Večernji list Mihanović.

Na pitanje o kakvom se bojkotu radi, tvrdi da je na lokalnim izborima za zamjenika međimurskog župana, na kojima je u svibnju pobijedio njegov protukandidat Elvis Kralj, pokraden. - Imam dokaze da je bilo nepravilnosti, no Državno izborno povjerenstvo je odbacilo moju prijavu – ističe Mihanović koji sumnja da je tada bilo nepravilnosti na biralištima u Paragu i Kuršancu, onemogućavanja pristupa biralištu njegovim promatračima, zatvaranja vrata kontejnera u kojem se glasalo zbog pauze na koju je navodno otišao birački odbor, a tvrdi i da je i netko ispunio na desetke izbornih listića zaokruživši Kraljevo ime i nepresavinute listuće ubacio u glasačku kutiju. - Kad sam vidio da prijava nije prihvaćena, odlučili smo se na bojkot ovih dopunskih izbora, pa se nisam kandidirao za Županijsku skupštinu, nego samo za Gradsko vijeće Murskog Središća.

Pokazalo se na izborima u svibnju da nije važno tko glasa, nego tko boji glasove. Moji su Romi vidjeli da se ništa ne može promijeniti, pa sam ih pozvao da ostanu doma ove nedjelje – veli nam Mihanović, koji će uskoro prisegnuti za gradskog vijećnika zahvaljujući svojem glasu. Čija su bila ona tri nevažeća listića, nije poznato jer izbori su tajni.