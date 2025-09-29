Naši Portali
NAKON BURNE KAMPANJE

Europa odahnula zbog rezultata izbora u Moldaviji, Rusi bijesni

Moldova holds parliamentary elections
Foto: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
29.09.2025.
u 07:52

Preostali neobrađeni glasovi sugeriraju da bi PAS mogao osigurati ključnu većinu koja mu je potrebna u domu od 101 mjesta kako bi izbjegao potencijalno nestabilnu koaliciju i održao Moldaviji status kandidatkinje za Europsku uniju na pravom putu.

Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) predsjednice Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima u Moldaviji osvojivši više od 50 posto glasova, prema službenim rezultatima objavljenima u ponedjeljak nakon prebrojavanja 99,52 posto izbornih listića. Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,03 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,26 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.

Preostali neobrađeni glasovi sugeriraju da bi PAS mogao osigurati ključnu većinu koja mu je potrebna u domu od 101 mjesta kako bi izbjegao potencijalno nestabilnu koaliciju i održao Moldaviji status kandidatkinje za Europsku uniju na pravom putu. Moldavija, zemlja s oko 2,4 milijuna stanovnika, kandidatkinja je za EU od 2022. Prema projekcijama, PAS bi mogao zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta. U odlazećem sazivu skupštine imao je 63 zastupnika. 

U parlament bi trebali ući i proeuropski Alternativni blok (8 posto glasova) i populistička Našu stranku (6,2 posto glasova).

Službeni konačni rezultati očekuju se kasnije u ponedjeljak. Kampanja za izbore koje su čelnici PAS-a nazvali najznačajnijima od neovisnosti Moldavije obilježena je optužbama za nezakonite radnje s obje strane prije i na dan izbora.

Vlada predsjednice Maie Sandu upozorila je Moldavce da je Rusija pokušala utjecati na izbore široko rasprostranjenim dezinformacijama i kupnjom glasova. Stanislav Secrieru, savjetnik predsjednice za nacionalnu sigurnost, rekao je da su izborna infrastruktura i vladine web stranice bile meta kibernetičkog napada te da su biračka mjesta u Moldaviji i inozemstvu dobila dojave o lažnim prijetnjama bombama. Moskva poriče miješanje u izbore. 

U nedjelju je Igor Dodon, jedan od vođa Domoljubnog bloka i bivši moldavski predsjednik, pozvao na prosvjede u ponedjeljak ispred parlamenta, tvrdeći da Sandu planira poništiti izbore. Nije iznio dokaze za te tvrdnje.

Podsjetimo, Moskva je također optužila vodstvo u glavnom gradu Kišinjevu za manipulaciju, tvrdeći da su ruske stranke i snage isključene iz izbora.

