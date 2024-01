Poznati epidemiolog objavio prijetnje koje prima: 'Prati me bolesno opsjednuta osoba'

Ministar zdravstva Vili Beroš osudio je u srijedu prijetnje koje je epidemiolog Bernard Kaić objavio da prima na svom Facebooku, izrazivši uvjerenje da situacija nije ozbiljna i da će se riješiti, dodavši da je to nešto s čime se netko tko se bavi javnim aktivnostima mora suočiti.

"Kako drugačije mogu reagirati nego osuditi takve prijetnje. To nije niti primjereno, niti uobičajeno, niti način funkcioniranja. Ali se s time susrećemo", rekao je Beroš na konferenciji za medije na kojoj se osvrnuo na današnje istupe liječničkih udruga i sindikata.

Specijalist epidemiologije i voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić u postu na Facebook profilu izrazio je zabrinutost za svoj život i sigurnost te njegovih bližnjih. Ne navodeći poimence o kome se radi, Kaić je napisao da ga prati "bolesno opsjednuta" osoba koja ima znatan društveni utjecaj i jako puno novca. Kako se vidi u komentarima koje je objavio, spominju mu užu obitelj na vrlo ružan način i žele mu smrt.

Beroš je rekao je da je upoznat sa situacijom u vezi s Kaićem te izrazio uvjerenje da situacija nije ozbiljna i da će se riješiti. "I osobno sam izložen prijetnjama, ali to ne apostrofiram svaki dan. To je jednostavno nešto s čime se netko tko se odluči baviti javnim aktivnostima mora suočiti", kazao je ministar zdravstva.

"To u svakom slučaju osuđujem i činjenica je da svaku ozbiljniju prijetnju prijavljujemo institucijama koje po tome postupaju. S obzirom na to da sam upoznat s specifičnim elementima navedenog slučaja, mislim da će se to riješiti", dodao je.

