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VRUĆI DAN

Ovo su gradovi rekorderi. Jutros u 7 je u jednom od njih izmjereno čak 30.8 stupnjeva

Zagreb: Vruća večer izmamila građane na Bundek
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
28.06.2026.
u 08:21

Visoke temperature u Hrvatsku je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe

Temperature izmjerene jutros u 7 sati najavile su još jedan vrući dan u Hrvatskoj, posebno na njenom jugu gdje je izmjereno i više od 30 stupnjeva Celzija. Rekorder je Dubrovnik sa 30.8 stupnjeva, slijedi ga Lastovo sa 30.4 stupnja te Split aerodrom sa 30 stupnjeva. Neznatno manje, 29.8 stupnjeva Celzija izmjereno je na splitskom Marjanu. Najugodnije, samo 13.6 stupnjeva Celzija, izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku. Ugodno je bilo i u Lici, u Ličkom Lešću izmjereno je 17.5 stupnjeva, u Otočcu 18.0, u Nacionalnom parku Plitvička Jezera 18.3, a u Delnicama 18.4 stupnja Celzija.

U Zagrebu, na mjernoj postaji u Maksimiru, izmjereno je 24.2 stupnja Celzija, na aerodromu 21.7, a na Puntijarki, na Medvednici, 22.7 stupnjeva. Za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske, narančasto, upozoravajući tako na izuzetno opasno i opasno vrijeme. Visoke temperature u Hrvatsku je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. U subotu su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj. Češka je zabilježila svoj rekord svih vremena od 40.6 stupnjeva Celzija, a Njemačka je također oborila novi rekord, dosegnuvši 41.5 stupnjeva Celzija.

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Zagreb: Vruća večer izmamila građane na Bundek
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Ključne riječi
vrućina toplinski val temperatura

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