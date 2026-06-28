Nevjerojatno spašavanje u Venezueli: Dječak pronađen živ nakon tri dana pod ruševinama

Spasilačke ekipe 27. lipnja žurile su pronaći preživjele pod ruševinama nakon snažnih potresa u Venezueli, dok je broj poginulih porastao na 1430, a nade su sve više kopnile više od tri dana nakon što se zemlja zatresla. Deseci tisuća ljudi vode se kao nestali, dok su srušene zgrade vidljive u brojnim gradovima zemlje koja se već suočava s gospodarskom krizom i političkim previranjima nakon što su američke specijalne snage u siječnju uhvatile autoritarnog čelnika Nicolása Madura. Strahuje se i da milijuni ljudi nemaju pristup sanitarnim uvjetima i drugim osnovnim potrepštinama. Stručnjaci ističu da su prva 72 sata nakon prirodnih katastrofa ključno i vrlo usko razdoblje za pronalazak preživjelih. Nakon toga potraga se uglavnom pretvara u pronalaženje tijela.

Jedan salvadorski spasilac, koji nije želio otkriti ime, opisao je to ovako: "U ovom trenutku to su vjerojatno mrtva tijela. Hvala Bogu, možda još možemo pronaći ljude koji su živi". Jedanaestogodišnji dječak spašen je kasno 27. lipnja iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru zemlje, objavila je privremena čelnica Delcy Rodríguez. "Svaki život izvor je nade za Venezuelu", napisala je na X-u uz video spašavanja. U najteže pogođenom obalnom području La Guaire, sjeverno od Caracasa, zavladalo je veselje kada su mještani 26. lipnja iz ruševina izvukli živu bebu, oko 32 sata nakon potresa magnitude 7,2 i 7,5. Na jednoj snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se muškarac koji se rasplakao dok je držao bebu u naručju, prenosi The Straits Times.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Migracijska agencija UN-a objavila je da je analizirala dostupne podatke o stanovništvu i šteti te utvrdila da bi "do 6,76 milijuna ljudi moglo biti pogođeno" i da će im biti potrebni "hitni smještaj, sigurna voda, sanitarne i higijenske usluge, zdravstvena skrb, zaštita i osnovna humanitarna pomoć". Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez objavio je 27. lipnja da je poginulo 1430 ljudi, a 3238 ih je ozlijeđeno. UN je procijenio materijalnu štetu na 6,7 milijardi dolara, što odgovara šest posto venezuelskoga BDP-a. Venezuelci, već iscrpljeni godinama urušavanja gospodarstva i turbulencijama nakon američke intervencije kojom je u siječnju svrgnut Maduro, bijesni su na vladu. Yessica Mendoza morala je sama prevesti tijelo svoje kćeri u mrtvačnicu u Caracasu nakon što 25-godišnja Yesimar Rodríguez i njezin suprug Jhomel Anaya, star 26 godina, nisu preživjeli urušavanje njihove kuće u La Guairi 24. lipnja.

"Mi smo ih sami izvukli. Pomoć nikada nije stigla", rekla je ožalošćena 43-godišnja majka za AFP, dodajući da će par biti kremiran bez bdjenja zbog brzog raspadanja tijela. Vlada je ograničila pristup saveznoj državi La Guaira, rasporedila vojsku na to područje i uvela obvezu da volonteri moraju imati propusnicu za siguran ulazak. Rodríguez je rekla da je razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, koji su "ponovno potvrdili svoju predanost pružanju potpore naporima odgovora na katastrofu". SAD je ranije objavio da šalje tim za odgovor na katastrofe s više od 250 ljudi, uključujući tri posebne jedinice za potragu i spašavanje sa psima obučenima za pronalazak ljudi zarobljenih pod ruševinama. Dvadeset i jedna zemlja šalje timove za potragu i spašavanje.