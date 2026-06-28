Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Hrvatska svladala Ganu i izborila nokaut fazu SP-a! Drugi smo u skupini
Dalić: Čim se situacija dugo provjerava, to je sumnjivo i nije čisto. Takve se stvari sude nama
Navijači širom svijeta u nevjerici zbog Modrićeve reakcije: 'Ovo se vidi jednom u 100 godina!'
FOTO: Ovako su Hrvati proslavili veliku pobjedu. Pogledajte prizore iz Zagreba, Osijeka, Pule...
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I DALJE SE TRAGA ZA TISUĆAMA LJUDI

Nevjerojatno spašavanje u Venezueli: Dječak pronađen živ nakon tri dana pod ruševinama

Foto: REUTERS
1/11
Autor
Lorena Posavec
28.06.2026.
u 09:09

Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez objavio je 27. lipnja da je poginulo 1430 ljudi, a 3238 ih je ozlijeđeno

Spasilačke ekipe 27. lipnja žurile su pronaći preživjele pod ruševinama nakon snažnih potresa u Venezueli, dok je broj poginulih porastao na 1430, a nade su sve više kopnile više od tri dana nakon što se zemlja zatresla. Deseci tisuća ljudi vode se kao nestali, dok su srušene zgrade vidljive u brojnim gradovima zemlje koja se već suočava s gospodarskom krizom i političkim previranjima nakon što su američke specijalne snage u siječnju uhvatile autoritarnog čelnika Nicolása Madura. Strahuje se i da milijuni ljudi nemaju pristup sanitarnim uvjetima i drugim osnovnim potrepštinama. Stručnjaci ističu da su prva 72 sata nakon prirodnih katastrofa ključno i vrlo usko razdoblje za pronalazak preživjelih. Nakon toga potraga se uglavnom pretvara u pronalaženje tijela.

Jedan salvadorski spasilac, koji nije želio otkriti ime, opisao je to ovako: "U ovom trenutku to su vjerojatno mrtva tijela. Hvala Bogu, možda još možemo pronaći ljude koji su živi". Jedanaestogodišnji dječak spašen je kasno 27. lipnja iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru zemlje, objavila je privremena čelnica Delcy Rodríguez. "Svaki život izvor je nade za Venezuelu", napisala je na X-u uz video spašavanja. U najteže pogođenom obalnom području La Guaire, sjeverno od Caracasa, zavladalo je veselje kada su mještani 26. lipnja iz ruševina izvukli živu bebu, oko 32 sata nakon potresa magnitude 7,2 i 7,5. Na jednoj snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se muškarac koji se rasplakao dok je držao bebu u naručju, prenosi The Straits Times.

Migracijska agencija UN-a objavila je da je analizirala dostupne podatke o stanovništvu i šteti te utvrdila da bi "do 6,76 milijuna ljudi moglo biti pogođeno" i da će im biti potrebni "hitni smještaj, sigurna voda, sanitarne i higijenske usluge, zdravstvena skrb, zaštita i osnovna humanitarna pomoć". Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez objavio je 27. lipnja da je poginulo 1430 ljudi, a 3238 ih je ozlijeđeno. UN je procijenio materijalnu štetu na 6,7 milijardi dolara, što odgovara šest posto venezuelskoga BDP-a. Venezuelci, već iscrpljeni godinama urušavanja gospodarstva i turbulencijama nakon američke intervencije kojom je u siječnju svrgnut Maduro, bijesni su na vladu. Yessica Mendoza morala je sama prevesti tijelo svoje kćeri u mrtvačnicu u Caracasu nakon što 25-godišnja Yesimar Rodríguez i njezin suprug Jhomel Anaya, star 26 godina, nisu preživjeli urušavanje njihove kuće u La Guairi 24. lipnja.

"Mi smo ih sami izvukli. Pomoć nikada nije stigla", rekla je ožalošćena 43-godišnja majka za AFP, dodajući da će par biti kremiran bez bdjenja zbog brzog raspadanja tijela. Vlada je ograničila pristup saveznoj državi La Guaira, rasporedila vojsku na to područje i uvela obvezu da volonteri moraju imati propusnicu za siguran ulazak. Rodríguez je rekla da je razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, koji su "ponovno potvrdili svoju predanost pružanju potpore naporima odgovora na katastrofu". SAD je ranije objavio da šalje tim za odgovor na katastrofe s više od 250 ljudi, uključujući tri posebne jedinice za potragu i spašavanje sa psima obučenima za pronalazak ljudi zarobljenih pod ruševinama. Dvadeset i jedna zemlja šalje timove za potragu i spašavanje.

Navijači u Philadelphiji nakon utakmice: “Pjevalo se, navijalo, grizli su se nokti, ali sve je dobro prošlo”
Ključne riječi
dječak spašavanje potres Venezuela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!