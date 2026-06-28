Vir je otporan na svjetske krize i svjetska nogometna prvenstva

1. Turistička sezona na Viru u punom je jeku. Kako biste je ocijenili, jeste li zadovoljni brojem dolazaka i noćenja te ukupnim interesom gostiju za otok Vir?

Možemo biti iznimno zadovoljni. U prvoj polovici lipnja, koji je često pokazatelj uspješnosti cijele sezone, imali smo 12,6 posto više dolazaka u odnosu na lanjske brojke i 17,6 posto više noćenja. Također smo u prvih šest mjeseci sezone povećali ukupan broj noćenja i dolazaka za tri posto te zadržali lanjski udjel komercijalnih gostiju u ukupnim noćenjima, čime se Vir potvrđuje kao stabilna turistička destinacija koja se može uspješno nositi i oduprijeti čak i globalnim negativnim trendovima vezanima za putovanja. Na Vir dolaze turisti koji se otoku stalno vraćaju, a kao vlasnici turističkih objekata ili obiteljskih kuća, često dovode i nove goste.

To je kvaliteta obiteljskog turizma koja je Vir, desetljeće unazad, promovirala u jednu od 10 najboljih turističkih destinacija u Hrvatskoj i najbolju u Zadarskoj županiji. Posljednjih nekoliko godina zato je primjetan trend potpunog izjednačavanja domaćih i stranih gostiju po udjelu u ukupnim noćenjima, koji je ranije debelo bio na strani domaćih turista. Dakle, statistika govori da i dalje rastemo kao destinacija, jedino su trendovi iz sezone u sezonu ponešto drukčiji.

2. Ovu turističku godinu obilježavaju brojni međunarodni događaji – od održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva do ratnih sukoba na Bliskom istoku. Jeste li primijetili da su takve okolnosti na bilo koji način utjecale na broj gostiju ili njihove odluke o dolasku na Vir?

Mislim da spomenuto nije ozbiljnije ugrozilo našu destinaciju, niti je destabiliziralo naša emitivna turistička tržišta u smislu interesa za otok Viru. I dalje prednjačimo kao jedna od najpoželjnijih destinacija u Hrvatskoj za kupnju zemljišta ili općenito promet nekretninama. Vir ne može biti izuzet od općenitih kretanja i trendova vezanih za putovanja, ali pokazalo se da ima prilično vjerne goste koji mu se uvijek vraćaju i koji naš otok doživljavaju kao idealnu destinaciju obiteljskog turizma i mjesto za odmor. A to znači da otok Vir doživljavaju kao sigurnu destinaciju, što je u kontekstu globalnih kriza – koronavirusa, rata u Ukrajini i sada rata u Iranu – iznimno važno. Vir je u doba pandemije koronavirusa jedini u Hrvatskoj imao više od dva milijuna noćenja.

To dokazuje da je Vir za mnoge naše goste i turiste drugi dom. Vir je danas prijateljska, inkluzivna i kozmopolitska sredina ne samo zbog činjenice da ga tijekom turističke godine posjećuju ljudi iz sedamdesetak svjetskih zemalja, nego najviše zbog toga što danas u Viru živi velik broj ljudi, u prvom redu mlađih obitelji s djecom, iz brojnih europskih zemalja. Imamo Slovence, Bosance i Hercegovce, Mađare, Austrijance, Nijemce, Francuze, Belgijance, Čehe, Slovake i naravno Hrvate, kao i naše povratnike iz inozemstva, koji su Vir odabrali za životnu destinaciju, a to je, po mom mišljenju, veći kompliment nego podatak o noćenjima ili dolascima turista.

3. Sve se više govori o tome da će klimatske promjene biti jedan od najvećih izazova za svjetski turizam. Smatrate li da bi one u budućnosti mogle utjecati i na turistički promet na Viru?

Pitanje je složeno i nadilazi mogućnost laičkog ili lakog odgovora. Općenito mogu pretpostaviti kako će klimatske promjene najvjerojatnije promijeniti trendove putovanja i navike gostiju, no ne vjerujem da će u bliskoj budućnosti ozbiljnije ugroziti Vir kao turističku destinaciju. Vir ima svoju privlačnost jer je otok, a ujedno i automobilska destinacija te ga, kako sam već kazao, u znatnom broju posjećuju gosti koji su vlasnici obiteljskih kuća.

Zato nam je cilj što prije komunalno i infrastrukturno podignuti Vir na višu razinu kako bi se prilagodio klimatskim promjenama. Cilj nam je uspostaviti vodovodnu i kanalizacijsku mrežu po cijelom otoku, učiniti otok zelenom i ekološki osviještenom destinacijom te na temelju koncepata održivosti graditi budućnost destinacije. U posljednjih 25 godina uspjeli smo očuvati Vir od demografskog nestanka, istodobno ga razvijajući kao turističku i životnu destinaciju, pa čvrsto vjerujem da ćemo ga takvim sačuvati i za buduće generacije.