Poznate Hrvatice dobacuju se lopticom, a poruka koju šalju spašava živote

Za žene kojima je rak dojke otkriven u ranoj, odnosno početnoj fazi, kumulativna vjerojatnost preživljavanja raka najmanje pet godina nakon dijagnoze u prosjeku iznosi 96 % na području Europske Unije. Naime, ako se otkrije na vrijeme, liječi i redovito prati, rani rak dojke može biti izlječiv. S druge strane, statistike na žalost pokazuju da je preživljenje žena dijagnosticiranih u uznapredovalom stadiju raka dojke još uvijek nisko i iznosi 38 posto. Listopad se tradicionalno obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke, no žene od te zloćudne bolesti obolijevaju svakoga dana, stoga im je potrebna kontinuirana podrška. Iz tog razloga, krajem listopada u suradnji s udrugom Nismo same započela je kampanja „Uzmi ih u ruke na vrijeme“ kojom se javnost, a posebice žene, želi informirati o toj bolesti te podići svijest o važnosti samopregleda dojki i sprječavanju pojave recidiva.

„Rak dojke najčešće je sijelo raka u žena. Unatoč napretku u dijagnostici i terapiji, rano otkrivanje i prevencija i dalje su ključni faktori koji mogu znatno utjecati na ishod liječenja“, ističe Nikolina Lonjak, dr. med. s Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice. Lonjak objašnjava da rani rak dojke obično nema simptome vidljive golim okom zbog čega je samopregled dojki iznimno važan: „Preporuka je da sve žene starije od 20 godina redovito jednom mjesečno naprave samopregled kako bi mogle otkriti eventualne promjene ili čvoriće u dojkama. Ako primijete bilo kakve promjene, odmah se trebaju obratiti svome liječniku.“

Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same Foto: UzmiNaVrijeme

Uz samopregled, za rano otkrivanje raka dojke ključne su i redovite radiološke pretrage. Naime, mamografija omogućuje liječnicima pravodobno reakciju, pruže potrebnu terapiju i poboljšaju izglede za izlječenje raka dojke. Prema posljednjim objavljenim podacima Registra za rak, u Hrvatskoj je u 2020. zabilježeno 2.869 slučajeva raka dojke. Također, zadnji podaci pokazuju da je 2022. od raka dojke umrlo 647 žena u odnosu na 711 umrlih žena 2021. što upućuje na važnost preventivnih pregleda. Istovremeno raste incidencija tj. broj novootkrivenih slučajeva. Iako se smrtnost od raka dojke smanjuje već osmu godinu za redom, još se uvijek gotovo 40 % žena ne odaziva na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, ovisno o županiji.

Nacionalna koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke dr. Andrea Šupe Parun naglašava da je cilj Programa osigurati pristup mamografiji svim ženama u Hrvatskoj te otkriti rak dojke u početnom stadiju kada su šanse za izlječenje najveće: „Do sada je završeno sedam ciklusa pozivanja žena, a osmi je u tijeku. Godišnje u okviru Programa obavimo oko 150.000 mamografskih pregleda, a do sada je otkriveno u sklopu programa oko 10.000 novih karcinoma dojke kojih je više od 60 % bilo u lokaliziranom stadiju. Ti pregledi ne samo da pomažu u otkrivanju raka dojke u ranoj fazi i smanjenju mortaliteta od ove opake bolesti, već smanjuju i potrebu za agresivnim liječenjem te povećavaju izglede za uspješno liječenje i oporavak“.

Nikolina Lonjak, dr. med. Foto: UzmiNaVrijeme

„U porastu je, pa i statistički, broj oboljelih mladih žena. Na portalu Nismo same tako je svoju priču podijelila 22-godišnja djevojka koja je zbog dijagnoze raka dojke morala odstraniti obje dojke. Žene pronalaze tisuće razloga zašto nisu obavile pregled, no pregled dojki jednom mjesečno nešto je što bi svaka od nas za sebe trebala moći napraviti, naravno to ne isključuje obvezan ultrazvuk, mamografiju, a po potrebi i magnet. Upravo ovom kampanjom želimo pokazati da žene mogu jedna drugu osnažiti i potaknuti na brigu o svome zdravlju pa pozivam sve da se uključe“, objašnjava Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same kojoj je također bio dijagnosticiran rak dojke.

Nakon liječenja raka dojke, prevencija recidiva, odnosno ponovnog javljanja bolesti, postaje izuzetno važna. Liječnici kombiniraju tretmane kako bi smanjili rizik od ponovnog pojavljivanja raka. To može uključivati operaciju uklanjanja raka dojke, zračenje za smanjenje rizika od recidiva dojke i okolnih tkiva i lijekove kao što su hormonske terapije, kemoterapija ili ciljane terapije.

dr. Andrea Šupe Parun Foto: UzmiNaVrijeme

„Napredak medicine otvara nam mogućnost ranijeg otkrivanja i učinkovitijeg liječenja raka dojke, no odgovornost je velikim dijelom i na nama samima. Svaka žena treba biti proaktivna u brizi o svome zdravlju, osim redovitih pregleda i pridržavanja terapije, potrebno je zdravo se hraniti, biti fizički aktivan i održavati zdravu tjelesnu masu. Istaknula bih i važnost Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za žene u dobi od 50 do 69 godina“, zaključuje dr. Lonjak.

Kako bi se žene informiralo o raku dojke te poticalo na samopregled i nakon mjeseca obilježavanja borbe protiv ove zloćudne bolesti, pokrenuta je kampanja „Uzmi ih u ruke na vrijeme“. Tim povodom Ivana Kalogjera gostovala je u emisiji RTL Direkt te se zajedno s voditeljicom Mojmirom Pastorčić uključila u viralni izazov #UzmiNaVrijeme. Dio je to influencer kampanje koju su podržale brojne poznate osobe, među kojima su i Ana Radišić, Lucija Lugomer, Ana Bacinger, Nana Nadarević i Dora Srdar. Cilj izazova je bacanjem loptice potaknuti žene na samopregled dojki što će posvjedočiti objavom svog videa s #UzmiNaVrijeme. Ivana Kalogjera će o svom iskustvu u borbi protiv ove bolesti govoriti i 5. studenog u podcastu Ana Radišić, a ujedno, kampanju će u studenome pratiti vanjsko oglašavanje čime se dodatno želi podići svijest javnosti jer rani rak dojke može biti izlječiv.

Najvažnije informacije o važnosti samopregleda dojki i brige o zdravlju dojki mogu se pronaći na mrežnoj stranici udruge Nismo same.