Poznata scenaristica objavila: 'Odbila sam Matanića, onda su me maknuli s projekta'

Kao netko tko je radio kao scenaristica na filmu s Daliborom Matanićem i dobio od njega poruku seksualnog sadržaja, želim se pridružiti i pohvaliti sve svoje kolege koji su imali hrabrosti, poštenja i izdržljivosti razotkriti Matanićevo gnusno ponašanje koje se događalo desetljećima, objavila je to na svom LinkedIn profilu scenaristica Koraljka Meštrović, scenaristica popularnih hrvatskih serija poput ''Bitanga i princeza'' i ''Bibinog svijeta'', nakon što je Večernji list prvi objavio ispovijesti djevojaka koje su pretrpjele seksualno uznemiravanje redatelja Matanića.

Meštrović je na svom profilu objavila i dijelove poruka koje joj je Matanić slao. Ona ga je u tim porukama i odbila, nakon čega je, tvrdi scenaristica, bila maknuta iz projekta ''iz razloga koji joj nisu bili adekvatno objašnjeni''.

- Poruku koju mi je poslao bila je: ''Hoćeš li p******i mog johnsona, lijepa mama?''. Moj odgovor je bio ''uzmi tečaj joge i sam ga p****i''. Na pravi razlog micanja mene s projekta mi je skrenuta pozornost tek nedavno, tijekom regionalne inačice pokreta #metoo, #nisamtražila - objavila je.

- Koliko god žalim što nisam ranije to objavila (dok sam pohađala filmsku radionicu u SAD-u vidjela sam Matanića kako se ljubi s maloljetnom 14-godišnjom djevojkom - on je tada imao 20-ak godina), nažalost očita je činjenica da mi se ne bi vjerovalo i shvatilo ozbiljno s obzirom na to da je Matanić posljednja dva desetljeća bio najistaknutiji, najaktivniji i najslavniji hrvatski redatelj - tvrdi Meštrović.

- Iako oni to opovrgavaju i peru ruke usred skandala, jako sam sumnjičava prema nekim kolegama, produkcijskim kućama i filmskim i TV institucijama koje tvrde da nisu znali što se događa po pitanju seksualnog uznemiravanja i zlouporabe sredstava ovisnosti. Osobno mi je veliko olakšanje što je istina konačno izašla na vidjelo. Laknulo mi je što je svim ženama koje su podnosile Matanićeva uznemirujuća i ponižavajuća seksualna udvaranja, iako sa zakašnjenjem, vraćeno dostojanstvo, moralna satisfakcija i barem neka vrsta odmazde. Bravo i svaka vam čast cure! - poručila je.