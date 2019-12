'Pozivam na okupljanje kakvo je bilo 1990. i oko ideje pomirbe dr. Franje Tuđmana'

Kolindi Grabar-Kitarović, predsjedničkoj kandidatkinji HDZ-a, zbog blagdana, prekida kampanje i godišnjih odmora, pitanja smo poslali e-mailom, a pitali smo je o taktici za drugi krug, Zoranu Milanoviću, kako kani pridobiti birače Miroslava Škore, o Milijanu Brkiću... Pitali smo je i o njenim gafovima, a u intervjuu je ustvrdila da nije savršena predsjednica, ali da ima energije i sposobnosti voditi Hrvatsku.

Kao poseban argument o tome kako je njen rad prepoznat u Europi i svijetu navela je riječi pape Franje koji ju je usporedio s generalicom, a za Hrvatsku rekao da je snažna zemlja. “Doživjela sam to kao veliko priznanje za Hrvatsku i svoj rad i uspjehe u Europi i svijetu. Kada to kaže jedna tako mudra osoba i najvažniji moralni autoritet u svijetu, onda je jasno da se naši rezultati vide i prepoznaju. I to je još jedan pokazatelj kako trebamo vjerovati u sebe i vjerovati u Hrvatsku”, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

U drugom krugu dočekao vas je Zoran Milanović kao relativni pobjednik prvog kruga izbora, a baš s njim kao tadašnjim premijerom imali ste najviše prijepora, je li vam nelagodna politička borba s Milanovićem?

Milanović nije moj program i neću o njemu razmišljati tijekom kampanje. Istina je da se on i ja razlikujemo kao političari i kao osobe. Pitanje izbora nije pitanje tko će biti predsjednik. Riječ je o smjeru u kojem će ići Hrvatska u sljedećih pet godina i dugoročno. Zato njegov ulazak u drugi krug, upravo suprotno, vidim kao jak poticaj i obvezu boriti se protiv loših politika koje on predstavlja i koje je provodio.

Milanović vam nakon parlamentarnih izbora 2015. godine nije htio ni pružiti ruku kad je došao na konzultacije, a nije vam ni čestitao nakon što ste izabrani za predsjednicu u prvom mandatu, postoje li među vama neki neriješeni računi koji nadilaze političko suparništvo?

Milanović ima svoj stil, ali taj stil, među ostalim, sadrži nedostatak elementarne pristojnosti. Vjerodostojnost je najvažnija pojedinačna osobina političara.

Vi ste njemu kao stari grijeh u ovoj kampanji izvukli remont MiG-ova u Ukrajini, a on vama neki dan sa skupa u Samoboru da ste vodili križarski rat protiv bivšeg šefa SOA-e Lozančića. Jeste li spremni otkriti o čemu se tada radilo?

Hrvatsku smo izvukli iz nereda i ponora podjela koje su obilježile mandat Zorana Milanovića, a službe koje spominjete moraju funkcionirati u cilju zaštite i promicanja nacionalnih interesa na temeljima profesionalizma, osobne odgovornosti i nepristranosti čelnika te nemiješanja u političke procese u državi. Riječ je bila o odgovornosti predsjednice RH da sustav funkcionira na temeljima koje sam spomenula. Načelo zakonitosti i visokog profesionalizma moje je načelo upravljanja, ali i vrijednosni sud.

U izbornoj noći poručili ste biračima desnice i desnog centra da ste čuli i razumjeli njihovu poruku jer su glasali i za drugog desnog kandidata, dakle Miroslava Škoru. Što su vam birači time poručili?

Moj izborni program temelji se na vrijednosnim pitanjima koja će ojačati Hrvatsku i na međunarodnom i unutarnjem planu. Prvi krug jasno je pokazao da smjer koji natpolovična većina birača želi jest snažna Hrvatska, tradicionalnih hrvatskih političkih i vjerskih i moralnih vrijednosti, ponosna na svoj identitet i usmjerena na obitelj i dostojanstvo svakog čovjeka. Moj program usmjeren je na bolji život svakog građanina Hrvatske. Vrijednosni program tako je usmjeren i na Hrvatsku, ali i svakog pojedinca. Uvjerena sam da se taj glas i prepoznao i čuo.

Što kanite promijeniti nakon takve poruke birača?

Pozivam na okupljanje oko hrvatskih vrijednosti koje sam navela. Poštujem izbor hrvatskih birača i potrebu različitog pogleda na Hrvatsku sutra. Sada kada je prvi krug izbora iza nas, najvažnije je postizanje konsenzusa oko budućnosti Hrvatske. Dakle, pozivam na zajedništvo i potrebu okupljanja. Hrvatska, kada je najteže, snažno se mobilizira, a Hrvati se okupljaju oko temeljnih vrijednosti. Okupili smo se 1990. u Domovinskom ratu, okupili smo se oko ideje pomirbe dr. Franje Tuđmana, okupili smo se oko ideje EU i NATO-a. Danas želim da se okupimo oko budućnosti Hrvatske.

Je li poruka birača u prvom krugu više upućena vama ili šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću?

Meni je to poruka da budem još odlučnija u zagovaranju promjena koje će Hrvatsku učiniti uspješnijom i ponosnijom državom, ravnopravnom u međunarodnim odnosima. Meni je to poruka da se još više zauzmem za snažnije povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, branim temeljne vrijednosti Tuđmanove politike i Domovinskog rata i još jače i glasnije zagovaram konstitutivnost i jednakopravnost Hrvata Bosne i Hercegovine. To je poruka da još više inzistiram na konceptu domovinske sigurnosti, u žarište naših politika snažnije stavim mlade i obitelj te se zauzmem za promjene političkog sustava. Poruka je to za moje još čvršće “da” Srednjoj Europi i Mediteranu, a “ne” Balkanu. To su poruke koje sam itekako dobro razumjela.

Kako ćete u drugom krugu privući birače Miroslava Škore koji su vam neophodni za pobjedu?

Prije svega poštujem rezultat g. Škore. On zavređuje poštovanje. Poštujem sebe, poštujem protivnika i to je moj koncept. Smatram da ne postoje Kolindini birači, Škorini birači. Ne želim građane Hrvatske dijeliti na lijeve ni desne. Postoje glasači koji se žele okupiti u vrijednosti koje promoviram. Sve one kojima je na srcu snažna Hrvatska, hrvatska obitelj, Domovinski rat, branitelji, vjera u hrvatsku mladost, socijalno-tržišno gospodarstvo, Srednja Europa kamo hrvatska i pripada, nove investicije, bolji životni standard, nova bolje plaćena radna mjesta, moderno školstvo, status umirovljenika, invalida, blokiranih i drugih ranjivih skupina... pozivam ih da se okupe u snagu Hrvatske. A najveća snaga Hrvatske su građani koji su spremni braniti i razvijati Hrvatsku. Kao kandidatkinja za novi mandat jasno sam istaknula da sam ja kandidatkinja za takvu Hrvatsku i te birače.

Može li se u dva tjedna kampanje “dite vratiti materi”, kako se slikovito izrazio Milijan Brkić na skupu u Ciboni, odnosno uvjeriti odmetnute birače da se vrate vama i HDZ-u?

Poruka je jasna, a to je da odlučujemo o svojoj državi i smjeru u kojem će ići. Već sam naglasila kako su razlike u onome što nudi Zoran Milanović i ja jako velike. Vrijednosti mog programa komplementarne su onima koje su izrazili birači koji su glasali za gospodina Škoru i neke druge kandidate i to bi trebala biti ključna osnova za odluku. Dakle, kampanja vrijednosti, kampanja budućnosti, a ne kampanja dodvoravanja.

Kako to da se u vašoj kampanji pojavio Milijan Brkić, njega se na HDZ-ovim skupovima u zadnje vrijeme nije moglo čuti, čak ga se ni u pozdravnim najavama nije spominjalo?

S Milijanom Brkićem u kontaktu sam tijekom cijele kampanje i on sudjeluje u njoj, nije kampanja samo ono što je pred kamerama. Milijan Brkić aktivno je bio na terenu, razgovarao s ljudima i zagovarao politike koje nudim u svom programu za sljedeći mandat. Sada je uključen i u stožer i koordinirat će teren.

Je li službeni ulazak Brkića u vaš stožer odraz straha od Milanovićeva vodstva u drugom krugu?

Nemam straha. Kod mene i mog tima vlada apsolutni optimizam u pobjedu.

Planirate li u kampanji za drugi krug aktivnije uključiti tzv. HDZ-ove disidente, pripadnike desnog krila HDZ-a koju su sada prilično marginalizirani?

Svi su uključeni, ne samo iz HDZ-a. Snaga HDZ-a kao domoljubne opcije u tome je da obuhvaća srodne, ali ne nužno i jednake političke stavove o svim pitanjima, kako u stranci, tako izvan stranke. To je demokracija. Različitost mišljenja i stavova mora postojati, ali u bitnome postoji jedinstvo. To je politika okupljanja, to je politika zajedništva koju baštinim od predsjednika Tuđmana. Uvjerit ćete se kroz ovu kratku kampanju kako smo složni kad je budućnost Hrvatske u pitanju.

Premijer Plenković kaže da su ovi izbori i bitka za smjer Hrvatske, slažete li se s tom ocjenom?

Da, slažem se. Ovo jest bitka za smjer Hrvatske. Taj sam smjer kreirala kroz svoj program i o tome govorim. Bila sam prva stvarna promjena u Hrvatskoj nakon 2000. godine jer sam prepoznala bitne probleme ove države, a to su demografska politika, posebno odlazak mladih, decentralizacija i ravnomjeran regionalni razvoj – bila sam ona koja je prva izvukla državnu politiku iz Zagreba i preselila je u sve krajeve Hrvatske. Tu je i porezna politika, vanjska politika, a sustav nacionalne sigurnosti i obrambeni sustav vratili smo iz pepela. Ukratko, svojim politikama dala sam razvojni “materijal” i otvorila prostor svim Vladama za provođenje promjena i reformi, a jednako tako otvorila sam i prostor županijama, gradovima i općinama za razvoj i inicijative.

Inicijativom triju mora izvukla sam Hrvatsku iz tzv. regiona i stvorila platformu za brisanje razvojnih razlika i razlika u standardu između tzv. stare i nove Europe, povezala sam Hrvatsku s iseljeništvom, zagovarala opravdane zahtjeve Hrvata u BiH. Vratili smo Hrvatsku vojsku u Vukovar, Sinj, Varaždin, Ploče, Pulu, ulažemo u vojsku i policiju, u sigurnost hrvatskih granica. Nije najvažnije, ali treba spomenuti i da su troškovi mojega ureda smanjeni za 25 milijuna kuna, drastično sam smanjila broj dužnosnika u odnosu na prethodnika i njegov mandat. S manje je učinjeno puno više – to je definicija učinkovitosti i odgovornog upravljanja državnim resursima. To bih željela vidjeti u svim stupovima vlasti.

Je li Hrvatska bolja danas nego prije pet godina?

Objektivno, Hrvatska je bolje mjesto za živjeti danas nego prije pet godina. Raste gospodarstvo, rastu plaće, negativne demografske trendove smo usporili, u svijetu je Hrvatska pozicionirana bolje nego ikada prije – i u tom smjeru moramo nastaviti, ali ne smijemo zanemariti upravo glas ljudi koji su nam poslali poruku da ih se ne čuje, da su izostavljeni. I moramo učiniti više kako bi se pozitivni pokazatelji pretočili u realni, stvarni život ljudi. S druge strane, imamo opciju povratka politike koja je dijelila narod i ostavila potop iza sebe koji smo uspjeli sanirati tijekom ovih godina.

Što bi se promijenilo da na Pantovčak dođe Zoran Milanović?

Čvrsto sam uvjerena da g. Milanović može na Pantovčak samo kao gost, a ne kao predsjednik. Ali hipotetički, bio bi to velik korak unazad za Hrvatsku i vraćanje Hrvatske upravo tamo odakle smo se uspjeli izvući nakon predugih 15 godina mandata mojih dvaju prethodnika. Umjesto snažne prisutnosti Hrvatske u EU, Srednjoj Europi i na Mediteranu, njegova politika opet bi svađalački rušila sve mostove koje sam u prethodnih pet godina uspjela obnoviti i izgraditi – od odnosa s državama Srednje Europe, Njemačkom i SAD-om do Rusije i Indije. Već u kampanji je gospodin Milanović 11 država članica Europske unije koje su ujedno i članice Inicijative triju mora nazvao „najgorim društvom“.

Dakle, za njega je najgore društvo, primjerice, Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, baltičke države i partneri Inicijative Njemačka i SAD. S obzirom na to da je vanjska politika jedna od temeljnih ustavnih ovlasti predsjednice odnosno predsjednika, gospodin Milanović je dao do znanja kamo bi Hrvatsku vratio ukaže mu li se ponovno prilika. Tamo gdje sam ja stvarala snažna savezništva unutar i izvan EU, on bi ih rušio ili nečinjenjem ugrozio. Hrvatska treba ići naprijed, razvijati se, a ne vraćati se politikama koje su nedvojbeno bile štetne za sve nas.

Hoćete li inzistirati da Milanović otkrije za koga je radio u protekle tri godine kada se iz politike povukao u privatni biznis?

Neću inzistirati na tim pitanjima. Pitanje je to osnovne političke kulture. To bi bilo pošteno prema hrvatskim građanima, da znaju za koga je i što radio i koliko je zapravo zarađivao. Ako želiš biti predsjednik RH i predstavljati državu i ljude, vjerujem da je dužnost i obveza biti jasan i transparentan. Pošten prema svojim građanima.

Ako ne pobijedite na predsjedničkim izborima, vidite li se i dalje u politici?

Kad smo kod izborne pobjede, ja se ne borim za funkciju, ne glasuje se za Kolindu, glasuje se za budućnost i bolju Hrvatsku. Glasuje se za vrijednosti i ideju jake Hrvatske. Vjerujem u pobjedu tih vrijednosti. Usmjerena sam u tom pravcu. Sigurna sam – i većina hrvatskih građana i birača. Pobijedit ću.

Kada rezimirate svoju kampanju u prvom krugu, slažete li se da ste imali priličan broj gafova?

Tijekom svog mandata puno sam radila i angažirala se za Hrvatsku. Ostvareni su brojni uspjesi. Predsjednički mandat je vrlo politički intenzivan i fizički zahtjevan. No nije mi žao jer taj napor Hrvatska zaslužuje. Razumije se da sam i griješila i žao mi je za sve pogreške. Ja sam samo čovjek, žena čije srce kuca za njezin narod i njezinu domovinu.

Ranije ste rekli da vam prigovaraju zbog gafova, koje ne smatrate gafovima, i da vam prigovaraju jer pokazujete emocije. U kampanji za prvi mandat na Pantovčaku drugačije ste nastupali i gafove nitko nije spominjao, što se promijenilo?

Ove dvije kampanje razlikuju se po svojim definicijama. Na prvim izborima bila sam izazivač, sada sam vlast. To svakako utječe i na okvir izvještavanja i poruke koje se šalju. Vrlo jasno, nisam savršena predsjednica. Ali imam znanje, sposobnost, vještine i energiju da vodim Hrvatsku, da gradimo snažnu Hrvatsku u Europi i svijetu. I još važnije da kreiramo Hrvatsku u kojoj se bolje živi, da jačamo Hrvatsku za svakog pojedinca i čovjeka. Smisao jake Hrvatske je u jakoj obitelji, obitelji koja radi, jakom pojedincu i njegovu blagostanju. Na čelu takve Hrvatske sam ja i bit ću i dalje.

Vaš bivši suparnik Ivo Josipović za Škoru je rekao da je on za vas televizor u boji, a za Milanovića da je on za vas svemirski brod, što kažete na te ocjene?

Svatko ima pravo na svoj pogled i svoje promišljanje. Puno je toga izgovorio Ivo Josipović, koji je imao svoju priliku. Mnogi smatraju da on progovara s pozicije gubitnika. Ono što on vidi kao svemirski brod ja vidim kao pokušaj oživljavanja zamrle političke karijere.

Kada smo već kod televizora, u zadnjem intervjuu za Večernji list rekli ste da je Milanović Putina vidio samo na televiziji, smatrate li kontakte i poteze u vanjskoj politici svojim najvećim uspjehom proteklog mandata?

Nesporna je činjenica da je na vanjskopolitičkom planu Hrvatska pozicionirana bolje nego ikada prije, da smo ravnopravni sugovornici, da se danas za Hrvatsku zna širom svijeta. I ne samo da se zna nego smo cijenjeni. Vanjska politika nije samo susret s državnicima. Vanjska politika je i imidž države i imidž predsjednice. Inicijativa triju mora, niz bilateralnih susreta i kontakata, lobiranje za naše gospodarstvenike u inozemstvu, rješavanje konkretnih problema poput zagađenog zraka u Slavonskom Brodu samo su neki od uspjeha koji su ostvareni u mom mandatu. Hrvatska je danas subjekt u europskoj politici. Smatram se vrlo zaslužnom za tu poziciju, ali ima i drugih dionika u kreiranju uloge Hrvatske u globalnim procesima. A što to znači za birače? Otvaranje vrata našem gospodarstvu, privlačenje investicija, rast kreditnog rejtinga, a samim time i nova, bolje plaćena radna mjesta.

Kampanju za prvi krug zaključili ste u Vukovaru, a zamjereno vam je što ste rekli da poginulim braniteljima nije žao što su poginuli jer imamo Hrvatsku. Nije li to posve nesmotrena izjava?

Svatko tko me imalo poznaje zna koliko beskrajno poštujem hrvatske branitelje i njihove obitelji. Važan je kontekst moga govora. Ključna poruka. Obraćala sam se dragoj prijateljici Kati Zadro, kako nas Blago sad zasigurno gleda s neba. Poruka je bila svima kako bi našim braniteljima bilo drago da nas vide zajedno okupljene u Vukovaru jer nisu poginuli uzalud, jer imamo Hrvatsku i naša je odgovornost razvijati je i graditi. To dugujemo onima koji su položili život za Hrvatsku, za našu domovinu, za neovisnu, slobodnu i demokratsku Hrvatsku. I njima dugujemo sve.

Vi prihvaćate sva sučeljavanja s Milanovićem u drugom krugu, a on je predložio da se napravi jedno sučeljavanje koje će prenositi sve televizije. Što kažete na taj prijedlog?

Sučeljavanja su dio kampanje. Moju kampanju vodi stožer. Zajedno ćemo odlučiti što ćemo prihvatiti, vodeći računa da se moramo vratiti biračima na teren, ali i nastupiti u medijima. Napravili smo strategiju drugog kruga i moja kampanja bit će proaktivna, usmjerena na interes naših građana.

Kako komentirate najnovije ankete koje daju prednost Zoranu Milanoviću u drugom krugu i to da vi dobivate dvije trećine, a on trećinu Škorinih birača?

Razumijem da su ankete važan instrument izbornih kampanja. S druge strane za mene jedina relevantna anketa su izbori. Kao osoba i kao predsjednica ispunjena sam optimizmom. U svom mandatu radila sam i borila se za Hrvatsku, vjerujem da hrvatski ljudi to prepoznaju. Ne dopuštam da nas pojedini i dalje uvjeravaju kako Hrvatska ne može i kako smo mali. Kao prva među jednakima nastavit ću tim putem.

Vaš suprug Jakov očito je iznimno popularan među HDZ-ovcima, redovno dobije najveće ovacije, kako to tumačite?

Moj suprug Jakov dokaz je da je obitelj temelj, a potpora obitelji i obiteljske vrijednosti ono su što nas sve čini boljima, jačima i uspješnijima. Moj program u samom središtu ima obitelj i cilj da svaka obitelj u Hrvatskoj može dostojanstveno živjeti, raditi i odgajati svoju djecu, bez straha za budućnost. K tomu, on se uopće ne miješa u politiku i moj posao, ne gura se u javni prostor, decentan je, uvijek nasmijan, dobronamjeran i stabilan obiteljski čovjek koji bi sve učinio za svoju djecu.

Koji je najbolji savjet koji vam je suprug dao?

Da stoji uz mene, da me podržava i ohrabruje me jer je svjestan da sam konzistentna u borbi za bolju Hrvatsku.

