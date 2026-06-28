Njemačka u strahu traži 22-godišnjaka: Sumnjiče ga da je ubio bračni par, policija upozorava da je opasan

Njemačka policija i Državno odvjetništvo u Bremenu objavili su javnu potragu za 22-godišnjakom kojeg sumnjiče za dvostruko ubojstvo u gradskoj četvrti Vegesack. Ondje su pronađena tijela 40-godišnjeg muškarca i njegove 35-godišnje supruge, a istražitelji građane upozoravaju da osumnjičenom ne prilaze jer ga smatraju nasilnim i opasnim. Tijela bračnog para pronađena su u petak oko podneva u Vegesacku, a prema dosadašnjim saznanjima sumnja se da su ubijeni u nasilnom kaznenom djelu. Za njihovu smrt policija sumnjiči 22-godišnjeg Samija C., za kojim se intenzivno traga.

Kako piše BILD, stanari višestambene zgrade oko 14 sati čuli su povike, a potom su na pločniku pronašli teško ozlijeđenog muškarca s ubodnim i posjekotinskim ranama. Iako su mu ljudi na mjestu događaja pokušali pomoći, muškarac je preminuo. Tijelo njegove supruge policija je pronašla u podrumu zgrade. Prema navodima istog medija, u trenutku događaja dijete ubijenog para bilo je u stanu. Policija ga je preuzela i zbrinula na sigurnom. BILD također navodi da je osumnjičeni sa svojom majkom živio u istoj zgradi kao i ubijeni supružnici. Policija je na toj adresi intervenirala i u travnju, nakon dojave građana o zvukovima koji su nalikovali pucnjevima, piše Fenix.

Tijekom te intervencije policajci su, prema pisanju medija, htjeli razgovarati s 22-godišnjakom jer su prijavljeni zvukovi dolazili iz njegova stana. On je, međutim, navodno pobjegao kroz prozor i sakrio se u grmlju. Kada su mu policajci prišli, prema medijskim navodima zaprijetio im je dugom cijevi na koju je bio pričvršćen nož, zbog čega su policijski službenici upotrijebili elektrošoker. Nakon tog incidenta muškarac je bio poslan na psihijatrijsku procjenu, no prema dostupnim informacijama kasnije je pušten. Istražitelji zasad nisu potvrdili postoji li veza između tog događaja i sadašnje istrage dvostrukog ubojstva.

Osumnjičeni je visok oko 180 centimetara i ima kratku smeđu kosu. Policija poziva sve koji imaju informacije o njegovu kretanju ili mogućem boravištu da se odmah jave nadležnim službama. Građane posebno upozoravaju da mu se ne približavaju i da ga ne pokušavaju sami zaustaviti jer ga smatraju ozbiljnom prijetnjom.