Ladislav Ilčić: 'Nismo pričali sa Škorom nakon izbora. Nije Škoro glavni'

Večernji TV nastavlja s aktualnim emisijama uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, a danas gostuje Ladislav Ilčić.

Sa šefom Hrasta razgovarala naša voditeljica Iva Boban Valečić. Na pitanje jesu li nakon izborne noći razgovarali s Miroslavom Škorom o daljnjoj suradnji, Ilčić je kazao: - Nema takve žurbe. Izbori bi trebali biti u rujnu. Nakon ovog napornog perioda ove kampanje dali smo si malo zraka i Božić je tu. Sredinom siječnja trebali bismo sjesti zajedno na stol i razgovarati.

Voditeljica je navela kako iz Mosta dolaze glasovi kako ne znaju o tome.

- Imali smo jednu zajedničku večeru gdje smo načelno sve dogovorili. U predsjedničkoj kampanji sve je bilo fokusirano na gospodina Škoru. On je bio nezavisni kandidat kojeg smo mi podržali. On je diktirao sve i vodio je tu kampanju. A mi smo ga podržavali koliko smo ga mogli. Nije bilo neke potrebe da mi tu nešto dogovaramo.





- Oko 25 posto birača se odmaknuo od HDZ-a. Jednostavno vidi da HDZ i SDP ne može donijeti stvarne promjene u Hrvatskoj. I tu je, poanta svega što se događa. Ovdje se više ne radi da vi imate stranke od 3-4 posto, pa HDZ priča...nego se radi o jednoj snazi koja je podjednaka snazi HDZ. Više ne govorimo o Davidu i Golijatu, već dvije podjednake snage u kojima je narod sazrio.

- Činjenica je da je u HDZ-u većina političara interesno motivirana i oni nemaju neki svjetonazor, neko polazište. Hrvatski narod kroz kritične godine nije preživljavao na tehnokraciji, već na vrijednostima. HDZ to nema.

- Cijela ova platforma su birači koji očito žele te nekakve temeljne vrijednost. Identitet.

Na pitanje je li raspinje glasova HDZ-a presudila interesna ili vrijednosna pitanja, čelnik Hrasta je istaknuo kako interes obuhvaća određeni dio ljudi. Naveo je kako su oni su jako vezani za to jer to njih spaja.

- Činjenica je kad smo mi pokrenuli kampanju za Istanbulskoj konvencije, tu je nekako okupili ljudi koji su rekli ne možete nam poslušnički donositi iz Europske unije donositi nekakve dokumente koji su prokušano neuspješn. Ljudi su rekli imamo svoje neko mišljenje, želimo vladati suverenistički u svojoj zemlji.

Na pitanje kako Hrast traži od Mosta da se identitetski odredi, Ilčić je naveo kako oni ne traže ništa od Mosta.

- Iznad nas, iznad Hrasta, iznad Mosta, iznad Škoro postoji netko važniji, a to je hrvatski narod. Hrvatski narod ima određenja traženja i određenja mišljenja. Hrvatski narod pokazao je na euroskim izborima i predsjedničkim izborima da žele to zajedništvo. Traže neke jasne stavove i ljude koji nisu muljatori. Kako će se to tehnički ostvariti, manje je važno.

Istaknuo je kako on nema poseban pristup prema Mostu, te da traži jednako za sve druge stranke i da izraze čvrst stav oko tema kao što je Istanbulska konvencija.

- Svi vidimo kako se mentalitet mjenja. Očito dolazi do toga da te neke amorfne mase na koje su Plenković i Angela Merkel htjeli ljudi svesti bez identiteta su odbile Hrvatskoj u glavi. Mi plaćamo školovanje da bi ti ljudi otišli u Njemačku. Bez jasnog stava, mi to nećemo moći riješiti.

- U Hrvatskoj i vani postoji konsenzus da imamo previše ljudi zaposlenih u javnoj upravi, da tu učinkovitost ne štima. zašto HDZ i SDP nisu to riješili? Iz jednostavnog razloga. Zato jer su oni te ljude zaposlili. Oni se hvale s rastom BDP-a, ap usporedite se sa zemljama u okružju.

Jeste li komunicirali s Miroslavom Škorom vezano za uvjet da će se morati jasno izjasniti oko nekih svjetonazorskih pitanja, Ladislav Ilčić je kazao da nisu pričali sa Škorom.

- Ponavljam, nije Škoro glavni. Glavni je hrvatski narod. Mi političari