Poziv srpskog patrijarha Porfirija na izgradnju povjerenja u praksi baš ne drži vodu

Kad god netko s najviše razine upućuje poruke pomirenja i praštanja, uvijek treba takve poruke pozdraviti. Bilo da one dolaze s političkog ili vjerskog vrha, od ključnih državnih i društvenih ili vjerskih institucija, kao i od viđenih pojedinaca intelektualaca. Jer takvi ljudi i takve organizacije imaju posebnu odgovornost prema društvu i narodu.



Stoga treba pozdraviti i riječi srpskog patrijarha Porfirija koje je uputio iz Vukovara. Na stranu to što je u Vukovar došao na obljetnicu pogibije vukovarskog heroja Blage Zadre. Naravno da će uslijediti i negativne reakcije. Organizatorima to ide "na dušu". Ako se već htjelo ne dizati dodatno tenzije u Vukovaru, onda se trebao odabrati neki drugi datum. Porfirije je prvi na tome trebao inzistirati. Jer njegov posjet nosi niz konotacija, ne samo vjerskih, i on toga treba biti svjestan. No što je tu je.