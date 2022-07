Požar na Viru došao do kućnog praga bake Dinke: ' Ako gori kuća, nek' izgorim i ja'

Na otoku Viru je u ponedjeljak oko 15 sati izbio veliki požar u gustoj borovoj šumi na predjelu Lozice, a u jednom trenutku je ozbiljno zaprijetio kućama. Požar je lokaliziran je u 19 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić koji je naveo i to da će vatrogasci dežurati cijelu noć.

U gašenju požara su sudjelovala dva kanadera i dva airtraktora te pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar, Interventne postrojbe Zadar, DVD-ovi Privlaka i Nin sa sedam vozila i 18 vatrogasaca.

VIDEO: Veliki požar na otoku Viru

Požar je došao do kućnog praga Dinki Budiji, stanovnici Vira.

- Užasno je bilo, to je plamen i dim bio, bilo je strava. Trava je gorjela, došlo je do susjedine kuće. Ja sam samo plakala i i trčala preko ceste. Kantama smo polijevali, to je bilo užasno. Jedna šiška je frknula i zapalila jedan jastučić pa smo ga brzo s gumom pogasili - kazala je za 24sata.

Kaže da zbog požara neće spavati, već će dežurati cijelu noć, baš kao što će i vatrogaci.

- Vatrogasci su rekli da mirno spavamo, ali tko može zaspati kad zna da mu je vatra došla do kuće. Došli su mi mali i unuka da uzmem dokumente i da idemo, ma kakvi - kaže Dinka koja nije htjela napustiti svoj dom unatoč požaru.

- Ako gori kuća, nek izgorim i ja. Još uvijek ne znam gdje sam ni čija sam, popila sam dva Normabela - kazala je i dodala kako nikada nije doživjela ovakav požar.

Objasnila je kako je prije bilo požara, ali nikad nije doživjela ovakav niti bi ikome poželjela da to doživi. A kad je riječ o tome što bi moglo biti uzrok požara, navodi kako ne želi kriviti nikoga.

- Ne znam je li nečija nepažnja ili je netko namjerno podmetnuo, to ne možemo znati. Važno je da su naši vatrogasci ovdje s nama. Iako sna nema, dežurat ćemo cijelu noć s njima... - zaključuje Dinka Budija.

