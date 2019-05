Premijer spriječio odluku o vlastitom sukobu interesa u slučaju lex Agrokor

Proceduralnim manevrom u zadnji čas premijer Andrej Plenković spriječio je danas Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da donese konačnu odluku o tome je li premijer povrijedio načela djelovanja dužnosnika kada je od javnosti zatajio na koji je način formirana neformalna skupina za izradu tzv. lex Agrokor. Plenković je u četvrtak poslijepodne svoje šest mjeseci staro očitovanje na ovaj predmet dopunio zahtjevom za izuzeće predsjednice Povjerenstva Nataše Novaković, čime je ovo tijelo prisilio da zastane u postupku. Ovakav manevar član Povjerenstva Davor Ivanjek nazvao je zloporabom procesnih prava jer se, kaže, ne radi ni o kakvim novim okolnostima za koje Plenković nije znao prije pola godine, kada se očitovao o pokretanju postupka i nije tražio nikakva izuzeća.

Dalić nije tražila izuzeće

Ovaj postupak nije prvi u kojem se spominje izuzeće Nataše Novaković zbog njezina prijašnjeg angažmana u HUP-u. To je u usmenom očitovanju pred Povjerenstvom u prosincu prošle godine spomenula i Martina Dalić, no kako nije bila formalno podnijela zahtjev za izuzećem, Povjerenstvo o tome nije posebno odlučivalo. Upravo ta činjenica, po neslužbenim informacijama, dovela je do rušenja odluke o Martini Dalić na Upravnom sudu.

Na pitanje zbog čega je sa zahtjevom za izuzeće šefice Povjerenstva čekao do pred samu sjednicu, premijer je odgovorio kako je izuzeće tražio s obzirom na informacije “koje je tek dobio”.

Kako je premijeru promakla informacija da je Nataša Novaković radila u HUP-u prilična je enigma, s obzirom na činjenicu da je to bio jedan od najglasnijih argumenata onih koji su se u ožujku prošle godine protivili njezinu imenovanju. HDZ je, naravno, tada odbijao bilo kakvu pomisao da bi angažman Nataše Novaković u HUP-u bio prepreka da je se imenuje na čelo Povjerenstva za sukob interesa pa se danas nameće pitanje je li HDZ unaprijed računao da će, kada mu to zatreba, u svim postupcima vezanim uz gospodarstvo moći potegnuti pitanje njezina sukoba interesa.

Nataša Novaković izjavila je, pak, kako smatra da nema nikakve potrebe da se izuzima iz ovog postupka. Premijerove argumente da je Ivica Todorić bio među osnivačima HUP-a, kojemu je Agrokor plaćao članarinu, odbacila je kao neosnovane. Naglasila je da Todorića osobno ne poznaje te da članarinu HUP-u plaćaju tisuće članova, s kojima se, kaže, poznaje isključivo poslovno. Iznimka je Đuro Popijač koji joj je u HUP-u godinama bio neposredno nadređen, zbog čega se i izuzela kada je Povjerenstvo odlučivalo o njemu.

Osporio ovlasti

Uz zahtjev za izuzećem predsjednice Povjerenstva, premijer je u dodatnom očitovanju iznio i zanimljivo tumačenje ovlasti Povjerenstva. Pozvao se, naime, na činjenicu da Pravilnik o radu Povjerenstva izrijekom ne predviđa sazivanje sjednica na kojima bi se odlučivalo je li neki dužnosnik povrijedio zakonom propisana načela djelovanja. Premijer, dakle, smatra da ovo tijelo uopće nema ovlasti utvrđivati je li neki dužnosnik u svom radu postupao časno i odgovorno, čuvajući dignitet povjerene mu dužnosti.

S obzirom na ovakvo tumačenje premijera i prijašnje najave ministra uprave Lovre Kuščevića da će novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa dužnosnika “stati na kraj samovolji Povjerenstva” te da se Povjerenstvo “više neće baviti trivijalnim stvarima poput toga tko ima kuću od 100 kvadrata, nadstrešnicu ili roštilj”, bit će zanimljivo vidjeti kako će taj tekst, koji bi na Vladu trebao doći vrlo skoro, urediti ovlasti ovog antikorupcijskog tijela.