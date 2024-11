Šokantna ispovijest o zvjerstvima ratnog zločinca: 'Tjerao nas je da jedemo mozak našeg suborca'

Kako smo i ranije izvještavali , uoči Dana sjećanja stigla je vijest da je iz Francuske Hrvatskoj izručen Željko Travica, osumnjičen za ratni zločin u mjestima Cerić i Mirkovci. Nakon njegovog uhićenja, Zoran Šorli, branitelj koji je preživio logorsko mučenje, dao je potresnu izjavu u kojoj se prisjetio mučnih dana i scena iz logora. Zbog brutalnog zlostavljanja u logoru, Šorli je danas vezan za invalidska kolica.

Željko Travica osumnjičen je za mučenje Zorana Šorlija i dvojice suboraca u Mirkovcima. Šorli je za Dnevnik.hr opisao strašne scene: "Što nam je sve radio, radio nam je od zlostavljanja psihičkog, fizičkog, vezivanja žicom, tjeranja da jedemo ljudski mozak poginulog kolege, našeg suborca. Gurali su nam u usta ljudski mozak."

To je samo dio zvjerstava koja je Šorli proživio. "U Mirkovcima me udario bejzbolskom palicom u glavu te mi je pukla lubanja, poslije sam opet dobio batina i opet po glavi, tako da mi je od tada, od tog što mi je pukla lubanja, bilo je krvarenje u mozgu. Mene nisu odveli u bolnicu, već direktno u logor i pojavile su se posljedice koje su me na kraju dovele do toga da sam u kolicima", ispričao je.

U logoru mu je, kaže, čitana presuda - smrt strijeljanjem, a od srpske paravojne postrojbe spašen je dolaskom JNA. Vezani su žicom i kao živi štit tjerani kroz minsko polje. Sve te strahote Šorli je proživljavao kao maloljetnik, sa samo 17 i pol godina. "U logoru sam napunio 18 godina. Taj dan isto pamtim, ali ne po lošem. Stvarno sam bio iznenađen, čak me zapovjednik logora pozvao na taj dan, nisam znao da mi je rođendan, ponudio mi je čak i pivo", prisjetio se.

Šorli je u obranu Hrvatske krenuo iz zagrebačke policijske škole, kao maloljetnik mogao je samo u HOS. Zbog teškog ranjavanja lani je odlikovan Redom hrvatskog križa. Danas očekuje poziv tužitelja da svjedoči u istrazi protiv izručenog Travice. "Jedva čekam da odgovara za svoja djela, kad je u ono vrijeme mogao onako biti hrabar i sve, neka sad bude još hrabriji, pa neka lijepo kaže gdje su nestali koji se traže, neka prizna što je napravio kao čovjek ako sad ima hrabrosti", izjavio je Šorli. Osim za zlostavljanja, Travicu se tereti za sudjelovanje u ubojstvima šestorice zarobljenika u Ceriću.

>>> FOTO Otkrivena nova masovna grobnica