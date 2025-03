Potporu mu daju i hollywoodske zvijezde: Zelenski saveznike sada traži u Europi

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sletio je danas u London, u kojem će se danas susresti s europskim liderima nakon, najblaže rečeno, razočaravajućeg ishoda sastanka s Donaldom Trumpom i J. D. Vanceom. Uoči dolaska u London Zelenski je napisao poduži post na mreži X, gdje je pokušao objasniti kakva je njegova pozicija i zbog čega nije mogao prihvatiti dogovor s Trumpom i pod cijenu skandala koji je cijeli svijet gledao u petak kasno popodne. Imao je sada pomirljiviji ton, izrazio zahvalnost za američku pomoć te naglasio da su Ukrajini i dalje potrebna “sigurnosna jamstva” kako bi se postigao “pravedan i trajan mir”. Naglasio je da samo primirje ne bi bilo dovoljno, upozoravajući da je ruski predsjednik Vladimir Putin prekršio sporazume o primirju “25 puta” u proteklom desetljeću. – Za nas je ključno imati potporu predsjednika Trumpa. On želi okončati rat, ali nitko ne želi mir više od nas. Spremni smo potpisati sporazum o mineralima i to će biti prvi korak prema sigurnosnim jamstvima – rekao je ukrajinski predsjednik podvukavši kako to nije dovoljno jer je potrebno više od toga.

Gdje su sigurnosne garancije

– Prekid vatre bez sigurnosnih jamstava opasan je za Ukrajinu. Borimo se tri godine i ukrajinski narod mora znati da je Amerika na našoj strani – rekao je Zelenski. Ukrajinci, prema prilozima zapadnih medija, daju podršku Zelenskom, koja nikada nije bila toliko mala koliko ju je prikazivao Donald Trump. Prema istraživanju Instituta za međunarodnu sociologiju u Kijevu, anketa provedena između 4. i 9. veljače pokazala je da ukrajinski predsjednik ima potporu 57 posto svojih sugrađana. To nije blizu rekordnih 90 posto, koliko je imao na početku rata, ali isto tako nije ni blizu četiri posto, koliko je tvrdio Trump. “Trump i Putin dijele svijet, tako bih ja rekla. Ne znam što će biti od toga”, rekla je stanovnica Kijeva Ljudmyla Stetsevič. Međutim, ona i drugi Ukrajinci s kojima je razgovarao Reuters izrazili su nadu da će ukrajinski saveznici u Europi pojačati političku i vojnu podršku ako SAD uzvrati svoje. “Zaista smo jako zahvalni SAD-u na potpori koju smo sve ovo vrijeme primali i koju nastavljamo primati, ali naše dostojanstvo i čast trebaju biti na prvome mjestu”, rekla je Alina Žaivoronko stojeći pokraj mora malih zastava u središtu Kijeva u znak sjećanja na ukrajinske žrtve u ratu. “Amerikanci ne znaju pravu situaciju, što se ovdje događa. Ne razumiju, njima je sve lijepo”, rekla je 54-godišnja Ella Kazantseva, porijeklom iz istočne Ukrajine. Zelenskog ne podržavaju samo Ukrajinci. Američki glumci Pedro Pascal, kojeg znamo iz “Igre prijestolja”, “Mandaloriana” i “Last of us”, te Misha Collins iz “Supernaturala”, zajedno s povjesničarom i piscem Timothyjem Snyderom, izrazili su podršku Ukrajini nakon sastanka predsjednika Volodimira Zelenskog s Donaldom Trumpom.

Svoje su podrške objavili na društvenim mrežama. Planirano je bilo da se Zelenski već u subotu sastane s britanskim premijerom Keirom Starmerom, priopćio je Starmerov ured uoči šireg summita europskih čelnika na kojem će se raspravljati o sigurnosnoj potpori svakom mirovnom sporazumu između Moskve i Kijeva. Jasno, u Rusiji se naslađuju cijelom situacijom pa kroz njihovo ministarstvo vanjskih poslova i državnu agenciju TASS dolaze različite vijesti u takvom tonu. Maria Zaharova, glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Kremlja, nazvala je posjet Volodimira Zelenskog Washingtonu u petak “potpunim diplomatskim neuspjehom Kijeva”. Kaže da je ukrajinski predsjednik “opsjednut” produljenjem rata i dodaje da ciljevi Moskve ostaju “demilitarizacija” Ukrajine i aneksija svih teritorija koje je trenutačno okupirala Rusija. – Zelenski je svojim nečuveno nepristojnim ponašanjem tijekom boravka u Washingtonu potvrdio da je najopasnija prijetnja svjetskoj zajednici kao neodgovorni huškač velikog rata. Što prije Kijev i određene europske prijestolnice to shvate, to će biti bliže mirnom rješenju ukrajinske krize – tvrdi Zakharova. No ruske medije također zaokuplja još jedna strateška operacija ukrajinskih snaga, a to je napad na plinsku stanicu u mjestu Gaj-Kodzor, koja je ulaz u ključni plinovod Turk Stream. Svaki energetski krak koji vodi prema Europi od goleme je važnosti za Rusiju nakon što je Ukrajina zatvorila svoje plinovode. Napad su Ukrajinci izveli s tri bespilotne letjelice, Rusi tvrde – bez uspjeha.

Što je bila Vanceova uloga

Logično, američki su se mediji raspisali i o ulozi J. D. Vancea u cijeloj situaciji. Neki tumače i kako je prihvatio ulogu “agresivnog psa” američkog predsjednika. – Uz dužno poštovanje, ali mislim da je vaš dolazak u Ovalni ured i pokušaj rasprave o tome pred američkim medijima iskaz nepoštovanja – rekao je Vance Zelenskom, koji je upravo izazvao Trumpova zamjenika da objasni što je mislio pod zalaganjem za diplomaciju s Rusijom. – Trebali biste biti zahvalni predsjedniku što je pokušao okončati ovaj sukob, odbrusio je Vance. Iako je izvanredni sastanak u Bijeloj kući javno pokazao napetosti između Zelenskog i Trumpa, pokazao je Vanceovu sve veću ulogu kao svojevrsnog psa napadača svog šefa, konstatira, primjerice, Reuters. Demokrati su, s druge strane, optužili Bijelu kuću da je namjestila Zelenskome zasjedu u Ovalnom uredu, ali izvor upoznat sa sastankom rekao je da Vanceov susret s ukrajinskim čelnikom “nije bio planiran”. Četrdesetogodišnji Vance, potencijalni nasljednik Trumpova političkog pokreta Make America Great Again, služio je kao lojalni predsjednikov potpredsjednik otkako su stupili na dužnost prije nešto više od mjesec dana. “Ovo je bilo jačanje uloge J. D. Vancea. On je drukčiji od Elona. Za njega je to što je sjedio i obračunao se sa Zelenskim ispred Trumpa bio velik trenutak”, rekao je jedan anonimni američki dužnosnik. Vance doista jest dobio pohvale iz republikanskog tabora, čak i od velikog saveznika Ukrajine senatora Lindsaya Grahama, koji je izjavio da je bio “vrlo ponosan na Vancea dok je gledao prijenos”.