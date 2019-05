`Potpisivali su i stari ljudi s drhtavim rukama. I stari i mladi znaju koliko je ovo važno`

Organizatori sindikalne inicijative "67 je previše" u ponoć su na središnjem zagrebačkom trgu objavili da su prikupili više od 600.000 potpisa građana za raspisivanje referenduma kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina, a održavanje referenduma očekuju početkom rujna.

Točno u ponoć 12. svibnja, kada je službeno završilo dvotjedno prikupljanje potpisa, na Trgu bana Josipa Jelačića je nacionalna koordinatorica inicijative "67 je previše" Mirela Bojić na konferenciji za novinare objavila da je inicijativa "67 je previše" uspjela.

Istaknula je da su prema podacima koji su joj pristigli prije dva sata prikupili više od 600.000 potpisa građana, i dodala da potpisi stižu i dalje a stizat će i u narednim danima cijeli tjedan, .

Rekla je da sindikati zahvaljuju svim građanima koji su im dali svoj potpis na inicijativu - mladima, umirovljenicima. Kazala je da su ljudi tražili njihove štandove, prelazili iz jednog dijela grada u drugi da bi ostavili svoj potpis na njihovim potpisnim knjižicama.

Zahvala građanima i volonterima

"Umirovljenici, stari ljudi sa drhtavim rukama su potpisivali na naše potpisne knjižice. Dakle, i mladi i stari i oni srednjih godina su shvatili koliko je ovo važno za sve nas, koliko je ovo važno za cijelu našu državu i za budućnost svih nas", rekla je Bojić.

Zahvalila je i svim volonterima, aktivistima na štandovima, svim građanima koji su se pridružili, volontirali s njihovim kolegama na štandovima. Rekla je kako je "vrijeme bilo ružno, stajali su i po kiši, ništa im nije smetalo, svaki potpis je bio važan te je upravo zbog toga i taj broj od više od 600.000 potpisa, jer da nije bilo njih, da nije bilo građana koji su ovo prepoznali kao svoje pitanje, kao ono što je jedino važno u ovome trenutku, ništa od ovoga se ne bi dogodilo".

"Ponovno se zahvaljujem svima koji su svojim potpisom, svojim stajanjem na štandu, svim drugim što su napravili za ovih 15 dana omogućili da hrvatski građani izađu na referendum i da izaberu ono što je za njih bolje, a ne nešto što im se nameće. Želimo da ovo bude primjer da hrvatski građani mogu napraviti nešto, da mogu napraviti promjenu, da mogu dići svoj glas, da ga mogu pokazati. Više od 600.000 potpisa u Republici Hrvatskoj puno govori o ovoj inicijativi i o svemu drugome", rekla je Bojić te poručila: "Građani, uspjeli smo, nešto možemo zajedno pokrenuti, nešto možemo promijeniti".

Nakon toga, Bojić je simbolički u zrak pustila balon na kojem je pisalo 67, kako bi, kako je rekla, "ova 67-ica odletjela što dalje i da se nikada više ne vrati". Nakon toga rekla je kako se sada stvarno lakše diše i simbolički uzela Bronhi bombon.

Na kraju je zahvalila i medijima koji su ih, kako je rekla, jako dobro, objektivno, korektno, s puno informacija i s puno priloga pratili kroz 15 dana prikupljanja potpisa, te im poručila da su i oni doprinijeli da je ta brojka ovako visoka.

Potpisi će biti predani za deset dana ili dva tjedna

Na pitanje kada će se s potpisima zaputiti u Hrvatski sabor, Bojić je rekla kako ne može reći točan dan kada će to biti, ne zna hoće li to biti za deset dana ili za dva tjedna, jer sve ovisi o tome koliko potpisa preko 600.000 bude i koliko zapravo posla budu imali.

Sindikalna inicijativa "67 je previše" je 27. travnja u ponoć na Trgu bana Jelačića počela prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina.

Ministarstvo uprave utvrdilo je da je u registru birača 27. travnja 2019. bilo upisano ukupno 3.735.680 birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Hrvatskoj te da je za raspisivanje sindikalnog referenduma "67 je previše" potrebno skupiti najmanje 373.568 potpisa.

Bojić je objasnila je kako očekuju da će do kraja idućeg tjedna sve liste iz cijele Hrvatske doći u Zagreb u njihov ured, kada će onda prvo oni, kao Organizacijski odbor, pregledati sve liste i napraviti prvu korekciju jer ne žele nositi potpise koji nisu korektni, odnosno ispravni.

"Mi ćemo sve liste pregledati, spremit ćemo ih, pripremiti u kutije pitanje, obrazloženje i onda ćemo se uputiti u Hrvatski sabor, kako to i sam Zakon o referendumu nalaže. Kada će to biti - je li to deset dana, je li to dva tjedna, sve ovisi o tome koliko lista na kraju bude, koliko tih potpisa preko tih 600.000 bude i koliko zapravo posla budemo imali. Mi ćemo se potruditi, naravno, da to što prije učinimo, ali, evo, to je veoma onako velik, težak fizički posao, dat ćemo sve od sebe. To je ono baš mukotrpan posao", kazala je.

Upitana je li se boje opstrukcija, Bojić je kazala da su opstrukcije u ovoj državi na žalost postale "kao nekakvo pravilo".

"Ali, ono što mislim u ovom trenutku kad izgovaram da je prikupljeno više od 600.000 potpisa, ja mislim da to ni jedna Vlada ne može ni ne smije ignorirati. To je toliko velika brojka hrvatskih građana koji su svojim potpisom zapravo rekli da ovakvu mirovinsku reforme ne žele. Ni jedna Vlada, pa ni hrvatska Vlada, ne smije ovo ignorirati i mora pustiti svoje građane da imaju onaj institut, da koriste institut koji im Zakon o referenduma daje - a to je da izađu na referendum koji su sami htjeli", poručila je Bojić.

Rujan optimalan za referendum

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel rekao je da bi početak rujna bilo optimalno vrijeme za održavanje referenduma.

"Po nekakvim realnim procjenama sukladno procedurama koje su bile u prethodnim inicijativama, početak rujna bilo bi optimalno vrijeme", kazao je.

Novosel kaže da i sindikati, ali i svi građani očekuju opstrukcije zato jer su se već naučili na opstrukcije, imali su ih svih dva tjedna prikupljanja potpisa, a imali su ih i u pripremi.

"Opstrukcije će oni pokušati, međutim, ako taj broj od više od 600.000 potpisa, a koji će biti sigurno još i veći, neće biti dovoljan nekome da odustane od opstrukcija, onda definitivno će otpiliti sam sebi granu na kojoj sjedi", poručio je Novosel, jedan od trojice čelnika sindikalnih središnjica koje su pokrenule referendumsku inicijativu.

Na konferenciji za novinare bili su i njegove kolege, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.