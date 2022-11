Postoji lista čekanja: Godišnji najam stana je gotovo 7 kuna, ali postoji zanimljiv uvjet

I dok rast cijena najma izaziva strah kod brojnih građana, postoji jedno mjesto na svijetu gdje godišnja cijena najma stoji 88 centi (oko 6.62 kn). Ta cijena nije se mijenjala od 1521. kad je iznosila 1 rajnski gulden, piše Deutsche Welle.

Riječ je o Fuggereiu, najstarijem projektu socijalnog stanovanja koji je smješten u bavarskom gradu Augsburgu u Njemačkoj. Tamo živi oko 150 ljudi raspoređenih u 140 stanova. Godišnje dobiju oko 30 do 40 stanara, ovisno o tome kako stanovi postaju dostupni. Na listi čekanja trenutno se nalazi oko 80 ljudi.

Jedan od stanovnika Fuggereija je 27-godišnji Noel Guobadia, koji tamo živi od djetinjstva. Njegova majka je bila samohrani roditelj dvojice sinova i imala je financijskih poteškoća, a dolazak u ovo naselje ju je spasio.

Noel priznaje da je isprva bio zabrinut.

"To je staro naselje gdje su u to vrijeme živjeli većinom stari ljudi. Brinuo sam kako će sve to funkcionirati. Mi smo bili prva obitelj s migrantskom pozadinom. Mislio sam kako bi neki od stanovnika mogli bi biti šokirani zbog toga", ispričao je.

Foto: Pixabay

U naselju se uz stanova, nalaze i prostori gdje se susjedi okupljaju i na taj način se potiče društvena interakcija između njih. Osim stanova, u ovom naselju se nalaze i prostori za okupljanje čime se potiče društvena interakcija među susjedima. Noel Guobadia se preselio u vlastiti stan u Fuggereiju, nekoliko vrata niže od majke i mlađeg brata, kad je imao 20 godina. Niski troškovi najma su za njega bili prilika da se može razvijati kao mlada osoba, bez straha da mora zaraditi za stanarinu.

"Život u Fuggerei oduzeo je jedan od mojih najvećih strahova. Mogao sam živjeti s ono malo novaca što sam zaradio tijekom staža jer je bio maknut teret stanarine. Dobio sam priliku da se fokusiram na sebe i nastavim graditi osnovu za svoj život", ustvrdio je mladić.

Ilona Barber (71) živi u naselju već šest godina, nakon što se mučila preživljavati na svojoj skromnoj mirovini.

"Na Božić sam dobila poruku da dobivam stan. To je bio moj božićni poklon", navela je. Vrlo brzo nakon toga se uselila u 55 metara kvadratni stan sa svoja dva psa, dvije mačke i šest ptica. Ona radi na blagajni na glavnim vratima naselja naplaćujući ulaznice znatiželjnim turistima, što je jedan od izvora zarade za Fuggerei.

"Cijenim solidarnost, zajednicu koju ovdje imamo kao i činjenicu da ne moraš brojiti svaki cent", kazala je za DW.

Uvjet za život

Postoji jedan uvjet kojega se moraju pridržavati stanovnici. Moraju se moliti tri puta dnevno za osnivača naselja Jakoba Fuggera. Upravo taj uvjet stoji u ugovoru o najmu i povezan je s još jednim uvjetom vezanim uz život u Fuggeraiu, a taj je da stanovnici moraju biti katolici.

Iako je teško provjeriti mole li se uistinu tri puta za osnivača, socijalna radnica Doris Herzog koja je zadužena za naselje, provjerava u lokalnoj župi je li uistinu riječ o katolicima. Svi oni koji se žele aplicirati za stan u naselju isto tako moraju imati službeno prebivalište u gradu Augsburg, te se očekuje da će moći pomoći oko održavanja naselja poput rada u vrtu ili raditi kao noćni čuvar.

VIDEO: Znanstvenici analizirali snimke pluća: Vjeruju da im jedna stvar šteti više od duhana